Gerador de Vídeo de Apresentação: Vídeos Explicativos de IA Facilitados

Crie rapidamente documentação de vídeo gerada por IA e vídeos de integração de clientes, aproveitando a geração de Narração realista.

Crie um vídeo de tour de produto de 90 segundos para novos usuários de software, demonstrando recursos principais com um estilo visual moderno e nítido e uma narração animada e profissional gerada usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen. Este vídeo de apresentação deve simplificar o processo inicial de integração, tornando funções complexas fáceis de entender.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 1 minuto apresentando uma atualização de processo para equipes internas, com um avatar de IA amigável para guiá-los pelos passos. O estilo visual deve ser envolvente e ilustrativo, complementado por uma narração clara e informativa, aproveitando os avatares de IA do HeyGen para uma documentação de vídeo gerada por IA personalizada e eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de integração de clientes de 45 segundos projetado para novos usuários de um aplicativo móvel, visando a rápida adoção de recursos. Utilize um estilo visual vibrante e amigável com música de fundo energética e uma narração encorajadora, facilmente alcançável com os Templates & scenes do HeyGen para agilizar a criação e melhorar a experiência geral do gerador de vídeo de apresentação.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo técnico de 2 minutos para um público global, demonstrando funcionalidades avançadas de software com ênfase em clareza e instrução. O estilo visual deve ser limpo e preciso, apoiado por uma narração sofisticada gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen, garantindo uma narração profissional e consistente para tópicos complexos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Apresentação

Crie facilmente vídeos de apresentação envolventes com IA, transformando seus roteiros e ideias em tours de produtos e documentação profissionais.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando um template adequado ou começando do zero com seu roteiro. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo do roteiro" para preencher instantaneamente suas cenas.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça sua apresentação integrando "avatares de IA" dinâmicos para apresentar informações e gere narrações profissionais para uma narração clara.
3
Step 3
Refine Seu Vídeo
Garanta acessibilidade e clareza para seu público adicionando "Legendas" precisas ao seu vídeo. Ajuste o tempo e os visuais para alinhar perfeitamente com o fluxo da sua apresentação.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação escolhendo a resolução de saída desejada e "Redimensionamento de proporção de aspecto e exportações." Compartilhe facilmente seu vídeo de apresentação concluído nas suas plataformas preferidas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Tours de Produtos Envolventes para Mídias Sociais

.

Crie rapidamente apresentações curtas e cativantes e vídeos de tour de produtos otimizados para plataformas de mídia social para capturar a atenção.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos explicativos de alta qualidade?

O HeyGen simplifica a produção de vídeos explicativos usando sua plataforma de IA generativa. Os usuários podem converter texto em vídeo, selecionar entre vários avatares de IA e gerar narrações com som natural, tornando a criação de vídeos explicativos profissionais eficiente.

O HeyGen pode ajudar com os aspectos técnicos de branding e acessibilidade de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece recursos robustos para branding e acessibilidade. Você pode personalizar templates com seu logotipo e cores, garantindo uma identidade de marca consistente, e gerar automaticamente legendas precisas para melhorar a acessibilidade dos seus vídeos de integração de clientes.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeo de apresentação eficaz para tours de produtos?

O HeyGen se destaca como um gerador de vídeo de apresentação ao utilizar IA para agilizar a criação de vídeos de tour de produtos envolventes. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar permite que os usuários combinem facilmente cenas, avatares de IA e roteiros para guias visuais atraentes.

O HeyGen oferece flexibilidade nos formatos de saída de vídeo e integração de mídia?

O HeyGen oferece integração de mídia flexível com sua extensa biblioteca de mídia e suporte para vários ativos de estoque. A plataforma também inclui redimensionamento de proporção de aspecto e diversas opções de exportação, garantindo que seus vídeos gerados por IA sejam otimizados para qualquer plataforma ou dispositivo.

