Crie um vídeo de recrutamento envolvente de 45 segundos com o objetivo de inspirar novas pessoas a se tornarem criadores de vídeos voluntários, utilizando uma estética visual energética com paletas de cores vibrantes e música motivacional animada. A narrativa deve destacar o impacto positivo do voluntariado, com "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" usado para gerar rapidamente textos dinâmicos na tela e narrações que reforcem a mensagem.

Gerar Vídeo