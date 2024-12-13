O HeyGen aproveita recursos avançados de AI, como avatares de AI realistas e poderosas capacidades de texto-para-vídeo a partir de um roteiro para criar narrações claras e diretas. Além disso, o Gerador de Legendas AI e as capacidades multilíngues garantem que seus vídeos de integração de voluntários sejam acessíveis e promovam maior engajamento entre diversos públicos.