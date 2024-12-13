Criador de Vídeos de Recrutamento de Voluntários: Crie Vídeos Impactantes

Crie facilmente vídeos profissionais de recrutamento de voluntários. Engaje seu público de forma eficaz com nosso poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Um vídeo de recrutamento de voluntários de 30 segundos, direcionado a jovens profissionais. Este vídeo moderno deve apresentar gráficos limpos e música inspiradora, utilizando os avatares de IA da HeyGen para transmitir histórias autênticas de voluntários que destacam o impacto na comunidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de 45 segundos, caloroso e empático, voltado para aposentados e pessoas com filhos já crescidos. Com música de fundo suave e foco em sorrisos genuínos, a narrativa deve mostrar diversos papéis de voluntariado e o forte senso de pertencimento, facilmente criado usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de recrutamento de 60 segundos para estudantes e recém-formados, enfatizando oportunidades de desenvolvimento de habilidades. Esta peça informativa terá uma trilha sonora energética e um claro chamado à ação, aproveitando a geração de narração da HeyGen para um som profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de micro-recrutamento de 15 segundos, rápido e impactante, para pessoas ocupadas, promovendo maneiras fáceis de se voluntariar. Os visuais devem ser urgentes e mínimos, com legendas/captions da HeyGen garantindo que a mensagem seja acessível e rapidamente compreendida como uma ferramenta eficaz de criação de vídeos online.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Recrutamento de Voluntários

Crie facilmente vídeos de recrutamento de voluntários envolventes em apenas quatro passos simples para atrair novos membros dedicados e mostrar sua causa com impacto.

1
Step 1
Crie Sua Base
Comece inserindo seu roteiro ou selecionando um modelo pré-desenhado. Nosso agente de vídeo de IA transforma seu texto em visuais envolventes, preparando o palco para sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador
Selecione um avatar de IA que melhor represente a voz e o tom da sua organização. Este recurso garante uma presença profissional e consistente na tela para seu vídeo de recrutamento de voluntários.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Aplique os controles de marca da sua organização, incluindo logotipos e cores da marca, para manter uma aparência consistente e profissional ao longo do seu vídeo. Isso fortalece sua mensagem.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo envolvente. Utilize opções de redimensionamento de proporção e exportação para prepará-lo para várias plataformas, alcançando um público mais amplo de potenciais voluntários por meio de vídeos em redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Inspiradores de Motivação para Voluntários

.

Gere vídeos poderosos e motivacionais que ressoem com o público, encorajando-os a se juntar aos seus esforços de voluntariado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de recrutamento de voluntários?

A HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos de recrutamento de voluntários. Nossa plataforma permite que você gere rapidamente vídeos envolventes de voluntários a partir de texto, utilizando agentes de vídeo de IA para dar vida à sua mensagem sem edição complexa.

Posso criar vídeos de voluntários envolventes usando avatares de IA na HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você produza vídeos dinâmicos de voluntários com avatares de IA. Esses apresentadores digitais personalizáveis podem entregar seu roteiro com geração de narração natural, tornando sua experiência de criação de vídeos de recrutamento altamente eficiente e impactante.

Quais recursos tornam a HeyGen um motor criativo poderoso para vídeos de recrutamento?

A HeyGen funciona como um motor criativo poderoso ao oferecer um conjunto de ferramentas de criação de vídeos online, incluindo modelos profissionais e cenas, e funcionalidade fácil de texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Esses recursos capacitam os usuários a produzir rapidamente vídeos de alta qualidade para redes sociais e vídeos de recrutamento.

Como a HeyGen apoia a marca e a acessibilidade para minhas campanhas de recrutamento de voluntários?

A HeyGen garante que seu vídeo de recrutamento de voluntários reflita a identidade da sua organização por meio de controles abrangentes de marca, incluindo logotipos e cores personalizadas. Além disso, legendas e captions integradas aumentam a acessibilidade, alcançando um público mais amplo de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo