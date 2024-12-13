Crie um vídeo envolvente de 1 minuto para membros da comunidade local, atuando como um dedicado criador de vídeos de notícias voluntário, reportando sobre um evento local, capturando a urgência e importância de uma notícia de última hora. O estilo visual deve ser dinâmico e ligeiramente cru, imitando o jornalismo cidadão, enquanto o áudio apresenta uma narração nítida e autoritária. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar rapidamente atualizações escritas em conteúdo visual envolvente, garantindo a disseminação oportuna da informação.

