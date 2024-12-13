Criador de Vídeos de Destaque de Voluntários: Inspire Ação e Crescimento

Crie histórias de voluntários envolventes sem esforço, aproveitando o texto-para-vídeo a partir de um roteiro para impulsionar o recrutamento e o engajamento.

450/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de recrutamento de voluntários de 45 segundos direcionado a parceiros corporativos e grupos comunitários, ilustrando as diversas e impactantes histórias de voluntários dentro da organização. Empregue um estilo visual profissional e emocionalmente ressonante, acompanhado por uma narração clara e sincera, onde os avatares de IA do HeyGen podem fornecer depoimentos convincentes de uma variedade de vozes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma produção de vídeo de 60 segundos para arrecadação de fundos, voltada para grandes doadores e fundações de subsídios, que demonstre claramente os resultados tangíveis dos esforços voluntários. O estilo visual e de áudio deve ser empático e impactante, com legendas do HeyGen garantindo acessibilidade e clareza para todos os espectadores, destacando a conexão vital entre apoio e sucesso.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 15 segundos para redes sociais, capturando uma audiência jovem e ocupada com um rápido e inspirador instantâneo de ação voluntária. Esta peça curta e energética requer um estilo visual moderno e acelerado e áudio de fundo em tendência, beneficiando-se grandemente dos Modelos e cenas prontos do HeyGen para produção rápida e branding consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Destaque de Voluntários

Crie vídeos de destaque de voluntários envolventes e recrute novos talentos sem esforço com a plataforma intuitiva e ferramentas poderosas de IA do HeyGen.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione um modelo pronto ou cole seu roteiro para começar a criar seu vídeo de destaque de voluntários. Nossa plataforma guia você através da configuração inicial.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Adicione avatares de IA realistas para narrar suas histórias de voluntários diretamente do seu roteiro de texto, dando vida à sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Personalize seu vídeo com os controles de branding da sua organização, incluindo logotipos e cores. Garanta que sua mensagem esteja perfeitamente alinhada com sua identidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua História
Renderize seu vídeo final de destaque de voluntários e compartilhe facilmente em várias plataformas de redes sociais para engajar seu público e atrair novos voluntários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Impacto de Voluntários

.

Crie vídeos cativantes para compartilhar efetivamente histórias de voluntários, demonstrando seu impacto positivo e auxiliando nos esforços de recrutamento e arrecadação de fundos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de destaque de voluntários envolventes?

O HeyGen oferece uma plataforma intuitiva para criar vídeos de destaque de voluntários envolventes, permitindo que você conte narrativas poderosas de storytelling visual. Você pode facilmente dar vida às histórias de voluntários para mostrar seu impacto.

Que tipos de vídeos as ONGs podem criar com o HeyGen para recrutamento e arrecadação de fundos?

As ONGs podem produzir efetivamente vídeos de recrutamento de voluntários e vídeos de arrecadação de fundos usando o HeyGen, perfeitos para vídeos em redes sociais. Nossa plataforma ajuda você a se conectar com seu público e amplificar sua missão através de conteúdo visual envolvente.

O HeyGen oferece avatares de IA e atores de voz para produção de vídeos de ONGs?

Sim, o HeyGen possui avatares de IA avançados e atores de voz de IA para aprimorar a produção de vídeos de ONGs, permitindo que você converta texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Além disso, você pode facilmente adicionar legendas para acessibilidade e alcançar um público mais amplo.

O HeyGen pode simplificar a produção de histórias de voluntários enquanto mantém a consistência da marca?

O HeyGen simplifica a produção econômica de histórias de voluntários com modelos prontos e uma vasta biblioteca de mídia e música. Você pode manter uma forte consistência de marca em todos os seus vídeos usando controles abrangentes de branding.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo