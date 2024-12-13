Criador de Vídeos com Narração: Simples, Rápido, Profissional

Transforme texto em fala em vídeos com narração envolventes, aproveitando nossa poderosa capacidade de geração de Narração para resultados profissionais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vibrante vídeo curto de 45 segundos de marketing voltado para entusiastas de tecnologia, destacando um novo recurso de software. O design visual deve ser dinâmico, com gráficos modernos e cortes rápidos, complementado por uma narração enérgica e animada de IA. Não se esqueça de aproveitar as Legendas automáticas da HeyGen para acessibilidade, tornando o conteúdo do "gerador de narração de IA" ainda mais envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 1 minuto para novos funcionários da empresa, apresentando-os aos valores fundamentais. Este vídeo requer um estilo visual corporativo e profissional com branding consistente ao longo, combinado com uma narração clara, tranquilizadora e informativa. Os Modelos e cenas da HeyGen podem simplificar a criação desses "vídeos educacionais", garantindo um visual polido.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio conciso de 30 segundos para redes sociais para o público em geral sobre um evento futuro. A apresentação visual deve ser brilhante e chamativa, com texto animado, entregue com uma voz amigável e concisa de IA. Use o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente esses "vídeos para redes sociais" diretamente do seu roteiro de "texto para fala", garantindo uma implantação rápida.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos com Narração

Crie vídeos profissionais com narração em minutos usando nosso gerador de narração de IA intuitivo, transformando texto em fala envolvente com integração perfeita.

1
Step 1
Gere Sua Narração
Utilize nossa poderosa IA para "geração de Narração" convertendo seu roteiro em fala realista. Escolha entre várias vozes e idiomas para combinar perfeitamente com o tom do seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo de Vídeo
Carregue suas filmagens existentes ou selecione da nossa diversa biblioteca de "Modelos e cenas" e mídia de estoque. Arraste e solte facilmente elementos para construir sua história visual.
3
Step 3
Sincronize e Aprimore
Alinhe sua narração gerada por IA com seu vídeo. Adicione automaticamente "Legendas" precisas para melhorar a acessibilidade e o engajamento do espectador em todas as plataformas.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Visualize seu vídeo completo com narração e selecione sua proporção de aspecto preferida. "Exporte" sua produção de alta qualidade, pronta para ser compartilhada com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

Crie vídeos e clipes cativantes para redes sociais com narrações dinâmicas de IA para aumentar o engajamento e transmitir mensagens de forma eficaz.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a geração de narração de IA para vídeos?

O avançado gerador de narração de IA da HeyGen transforma seu roteiro em fala natural para seus vídeos. Você pode simplesmente adicionar o texto que deseja converter no vídeo, aproveitando a poderosa tecnologia de texto para fala para criar narrações de IA envolventes de forma eficiente.

Quais ferramentas técnicas a HeyGen oferece para editar vídeos com narração?

A HeyGen oferece um editor de vídeos com narração abrangente e uma interface intuitiva. Ele permite editar narrações, sincronizar visuais e áudio, e personalizar vídeos com elementos adicionais usando uma interface de arrastar e soltar para fazer as edições necessárias para um produto final polido.

A HeyGen pode criar narrações em vários idiomas para alcance global?

Absolutamente, a HeyGen suporta a geração de narrações em vários idiomas, permitindo que os criadores alcancem um público global. Essa capacidade é aprimorada por recursos como legendas geradas por IA e a possibilidade de dublagem com um clique, garantindo ampla acessibilidade e localização para seu conteúdo.

Como posso criar um vídeo completo com narração usando a plataforma da HeyGen?

A HeyGen simplifica o processo de criação de um vídeo completo com narração. Você pode começar gerando uma narração a partir do seu roteiro usando nosso criador de narração de IA, depois integrá-la com visuais da nossa biblioteca de mídia ou modelos, e finalmente exportar seu vídeo de alta qualidade para várias plataformas.

