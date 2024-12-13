Gerador de Vídeos com Narração: Crie Vídeos Envolventes com IA

Produza rapidamente vídeos profissionais para redes sociais e narrações realistas usando a avançada geração de narrações do HeyGen.

Produza um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como é fácil transformar texto em narrações profissionais. O estilo visual deve ser limpo e informativo, apresentando gravações de tela da interface do HeyGen combinadas com sobreposições de texto animado. O áudio contará com uma narração clara e gerada, demonstrando a capacidade eficiente de geração de narrações do HeyGen e legendas geradas automaticamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial de 90 segundos voltado para criadores de conteúdo globais e profissionais de e-learning, ilustrando o poder da tecnologia de geração de vídeo por IA para alcançar públicos diversos. Visualmente, o vídeo deve ser dinâmico e multicultural, apresentando vários avatares de IA falando em múltiplos idiomas. Uma narração gerada envolvente e multilíngue acompanhará os visuais, destacando os avatares de IA do HeyGen e seu robusto recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos para gerentes de mídias sociais e agências de marketing, enfatizando a rapidez e versatilidade de um gerador de vídeo com narração para criação rápida de conteúdo. O estilo visual deve ser ágil e moderno, mostrando transições rápidas de cena e elementos de branding profissional dos modelos e cenas do HeyGen. Uma narração gerada animada e energética, complementada por música de fundo sutil e suporte de mídia de estoque, transmitirá a mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo técnico de 2 minutos para desenvolvedores explicando software complexo ou educadores demonstrando um conceito difícil, focando na clareza proporcionada por narrações realistas. A abordagem visual deve ser detalhada e passo a passo, utilizando capturas de tela precisas e anotações na tela. Uma narração gerada calma, autoritária e muito natural guiará o público, demonstrando a avançada geração de narrações do HeyGen e legendas geradas por IA para maior acessibilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos com Narração

Transforme seu texto em vídeos profissionais e envolventes com narrações por IA de som natural em minutos, simplificando a criação de conteúdo para qualquer finalidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro desejado na plataforma. Nosso poderoso gerador de texto para fala por IA transformará seu texto em áudio envolvente. Esta é a base para o seu vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Sua Voz de IA
Navegue por uma biblioteca diversificada de vozes e escolha uma que combine perfeitamente com sua marca ou mensagem. Com nossas narrações realistas, seu conteúdo ressoará de forma autêntica com seu público. Você pode até explorar vários idiomas.
3
Step 3
Carregue Seus Visuais
Enriqueça sua mensagem adicionando mídia. Carregue seus próprios clipes de vídeo e imagens, ou selecione da nossa biblioteca de estoque integrada. Nosso editor de vídeo intuitivo permite que você integre visualmente seus visuais com sua narração por IA.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo esteja completo, visualize e depois exporte-o na resolução e proporção de aspecto de sua preferência. Nosso gerador de vídeos por IA renderiza seu projeto de forma eficiente, pronto para ser compartilhado em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Envolvente para Redes Sociais

.

Gere vídeos e clipes cativantes para redes sociais com facilidade, garantindo narrações profissionais por IA e visuais envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como gerador de vídeos por IA e solução de narração?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar texto em vídeos profissionais, atuando tanto como um gerador de vídeos por IA quanto como um poderoso gerador de narrações por IA. Esta plataforma facilita a criação de conteúdo, permitindo que os usuários criem vídeos envolventes com narrações realistas diretamente de um roteiro.

Quais são as capacidades do gerador de narrações por IA do HeyGen para criar narrações realistas?

O gerador de narrações por IA do HeyGen pode produzir narrações realistas que soam naturais e envolventes. Ele suporta múltiplos idiomas, e os usuários podem até mesmo utilizar a tecnologia de clonagem de voz para criar áudio personalizado para seus vídeos.

O HeyGen inclui recursos além da geração básica de vídeos por IA, como um editor de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece mais do que apenas a geração básica de vídeos por IA; ele inclui ferramentas integradas que funcionam como um editor de vídeo. Os usuários podem adicionar legendas geradas por IA e utilizar modelos para criar vídeos profissionais e envolventes, adequados para vídeos de redes sociais ou tutoriais.

Como o HeyGen utiliza avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo?

O HeyGen integra avatares de IA com capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que você transforme um roteiro em um vídeo dinâmico. Este poderoso gerador de vídeos por IA permite que os usuários criem conteúdo rapidamente, convertendo texto diretamente em diálogo falado por um avatar, simplificando a criação de conteúdo.

