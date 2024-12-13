O Gerador de Vídeos com Voz Definitivo para Criadores
Produza rapidamente clipes de vídeo dinâmicos de IA e conteúdo cativante usando nosso poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um tutorial conciso de 1 minuto e 45 segundos para especialistas em treinamento de software e gerentes de produto, demonstrando um recurso complexo dentro de um aplicativo. O estilo visual deve ser um passo a passo estruturado incorporando gravações de tela, acompanhado por legendas claras produzidas pelo HeyGen para melhorar a acessibilidade do conteúdo de treinamento, atuando efetivamente como um editor de vídeo por IA.
Desenvolva um vídeo profissional de 1 minuto e 15 segundos de comunicação interna para todos os funcionários da empresa, anunciando uma atualização de política de RH. A estética visual deve ser moderna e envolvente, apresentando diversos avatares de IA gerados pelo HeyGen, transmitindo a mensagem diretamente de um roteiro de texto para vídeo, garantindo um alcance personalizado e uma mensagem consistente em toda a organização.
Produza um anúncio técnico rápido de 30 segundos direcionado a desenvolvedores e membros da comunidade técnica, destacando um patch de software recente ou uma atualização menor. Este vídeo deve utilizar Templates e cenas dinâmicas do HeyGen para cortes rápidos e visuais impactantes, acompanhados por uma narração enérgica e concisa para transmitir informações críticas sobre clipes de vídeo dinâmicos de IA com uma velocidade impressionante de produção de vídeo.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios em vídeo impactantes com IA, incorporando narrações profissionais para máximo engajamento e conversão.
Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais.
Gere facilmente vídeos e clipes cativantes para plataformas de mídia social, aumentando o alcance e o impacto com vozes dinâmicas de IA.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos a partir de texto?
O HeyGen transforma seus roteiros em clipes de vídeo dinâmicos de IA usando seu avançado gerador de texto para vídeo por IA, combinado com uma variedade diversificada de avatares de IA e narrações realistas. Este recurso impulsionado por IA simplifica o processo de produção de vídeo, permitindo que os usuários criem vídeos impressionantes de forma eficiente apenas a partir de texto.
Quais tipos de avatares de IA posso usar com o HeyGen para meus vídeos?
O HeyGen oferece uma variedade de avatares de IA, incluindo avatares de estoque personalizáveis, avatares de foto e avatares de vídeo, que você pode adaptar para corresponder à sua marca. Nosso gerador de avatares de IA permite uma personalização extensa, ajudando você a criar conteúdo envolvente e alinhado à marca com facilidade.
O HeyGen pode localizar conteúdo de vídeo para audiências globais?
Sim, o HeyGen possui capacidades poderosas de tradução de vídeo por IA que permitem localizar seus vídeos para audiências globais com facilidade. Nossa plataforma pode traduzir automaticamente vídeos para mais de 175 idiomas e dialetos, garantindo que sua mensagem alcance um público mais amplo de forma eficiente.
Quais recursos avançados de edição de voz e vídeo o HeyGen oferece?
O HeyGen incorpora um gerador de voz por IA robusto que cria narrações de vídeo realistas com ajuste de tom e velocidade. A plataforma também oferece ferramentas intuitivas de edição de vídeo, incluindo um editor baseado em texto e opções para cortar, girar ou recortar clipes, melhorando a qualidade geral da sua produção.