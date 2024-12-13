Absolutamente, a HeyGen é um gerador de vídeo de IA eficaz que pode ajudar no desenvolvimento de conteúdo claro e abrangente de protocolos de segurança. Você pode converter seus roteiros de segurança diretamente em vídeos polidos com vozes e avatares de IA, garantindo que seus protocolos de segurança sejam comunicados de forma eficaz e visual.