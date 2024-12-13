Criador de Vídeos Vision: Crie Vídeos com IA Instantaneamente

Crie vídeos envolventes a partir de roteiros em minutos usando tecnologia avançada de Texto-para-vídeo e IA.

Imagine um vídeo de marketing de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, apresentando um avatar de IA apresentando um novo produto. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com uma trilha sonora animada, demonstrando como o vídeo de IA pode otimizar o processo de criação de conteúdo para alcançar mais clientes de forma eficaz.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a novos usuários de software, usando modelos e cenas pré-desenhados para simplificar recursos complexos. Este vídeo deve adotar um estilo visual amigável e informativo, com texto claro na tela e uma narração tranquilizadora, tornando a curva de aprendizado suave para o público.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 60 segundos para redes sociais para criadores de conteúdo, transformando um roteiro em visuais envolventes com uma narração entusiástica gerada automaticamente. A estética visual deve ser dinâmica e moderna, capturando a atenção imediata e destacando a rapidez de transformar texto em vídeo a partir de um roteiro simples para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo empresarial conciso de 20 segundos para comunicadores corporativos, focando em anúncios internos que podem ser instantaneamente adaptados para diferentes plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser polido e profissional, com ênfase na clareza, mostrando como a fácil redimensionamento de proporção e exportações tornam o conteúdo versátil para múltiplos canais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Vision

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes com nossa plataforma intuitiva de IA. Siga estes passos simples para criar conteúdo de qualidade profissional em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro permite que você gere facilmente um rascunho inicial de vídeo a partir do seu texto, iniciando sua criação de vídeo com IA.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Personalize sua mensagem selecionando entre uma variedade de avatares de IA. Esses apresentadores digitais realistas entregarão seu roteiro com expressões e movimentos naturais.
3
Step 3
Aplique Modelos e Branding
Melhore a estética e a consistência do seu vídeo usando nossos Modelos & cenas profissionais. Incorpore o logotipo e as cores da sua marca através de controles de personalização para um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Alta Qualidade
Uma vez que seu vídeo esteja finalizado, use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para renderizar e baixar seu conteúdo em qualidade de vídeo HD, perfeitamente adequado para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Educação

.

Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento envolventes que aumentam o engajamento dos alunos e melhoram a retenção de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

O HeyGen potencializa projetos criativos de vídeo permitindo que você gere facilmente conteúdo envolvente para marketing, redes sociais e vídeos explicativos. Com avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo integradas, você pode dar vida à sua visão de forma eficiente.

Que tipo de vídeos falados com IA posso criar com o HeyGen?

Com o HeyGen, você pode criar diversos vídeos falados com IA, desde conteúdo educacional até apresentações de vendas dinâmicas. Aproveite a clonagem de voz avançada e uma ampla seleção de Avatares de IA para produzir narrativas envolventes sem precisar de habilidades complexas de edição de vídeo.

O HeyGen oferece modelos de vídeo para otimizar a criação de conteúdo?

Sim, o HeyGen oferece uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo e cenas para otimizar significativamente seu processo de criação de conteúdo. Esses modelos profissionais tornam a criação instantânea de vídeos simples, permitindo que você personalize e produza vídeos de alta qualidade rapidamente para qualquer finalidade.

O HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos de marketing profissionais para minha marca?

Com certeza, o HeyGen é projetado para ajudar empresas a produzir vídeos de marketing profissionais com facilidade. Você pode incorporar o logotipo e as cores da sua marca usando controles de personalização, garantindo que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade do seu negócio e aumente a presença da sua marca.

