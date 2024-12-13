Absolutamente. O HeyGen permite que você integre perfeitamente a identidade única da sua marca em cada vídeo de treinamento com controles de branding abrangentes, incluindo logotipos e cores personalizados. Você também pode utilizar sua própria biblioteca de mídia ou aproveitar o extenso suporte de estoque do HeyGen para garantir que seus materiais de treinamento corporativo sejam profissionais e alinhados à marca.