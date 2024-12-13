Gerador de Vídeo de Treinamento Virtual: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie vídeos de treinamento profissional rapidamente com Avatares de IA, aumentando o engajamento para equipes de L&D.

Crie um vídeo de Integração de Funcionários de 45 segundos para novos contratados, utilizando um avatar de IA para apresentar a cultura da empresa e procedimentos-chave. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, incorporando uma cabeça falante amigável em fundos profissionais, enquanto o áudio deve apresentar uma narração clara e acolhedora gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, facilmente selecionável a partir dos Templates e cenas disponíveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de Treinamento Técnico de 60 segundos para equipes de L&D, demonstrando um recurso de software complexo com gravações de tela animadas. A abordagem visual deve ser limpa e instrutiva, empregando uma mistura de capturas de tela e animações sutis para destacar etapas-chave. O áudio contará com uma voz autoritária, mas calma, explicando o processo, aprimorada pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais suplementares e um claro texto-para-vídeo a partir do roteiro para precisão.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização de Capacitação de Vendas de 30 segundos apresentando um novo recurso de produto para equipes de vendas, projetada para ser impactante e concisa. O estilo visual deve ser dinâmico e energético, usando cortes rápidos e texto na tela para transmitir informações de forma eficiente, com legendas geradas pelo HeyGen para máxima acessibilidade. Este gerador de vídeo de IA converterá perfeitamente um roteiro curto em um visual atraente, perfeito para distribuição rápida.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de Treinamento de Conformidade de 40 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova atualização de política de forma clara e autoritária, adequada para várias plataformas. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e direto, garantindo que a mensagem seja facilmente digerível através de um sofisticado avatar de IA entregando as informações essenciais. A capacidade de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen garantirá que este conteúdo crucial de gerador de vídeo de treinamento virtual se adapte perfeitamente a qualquer tela, de desktops a dispositivos móveis.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Treinamento Virtual

Transforme sem esforço seu material de treinamento em vídeos envolventes com ferramentas alimentadas por IA, simplificando a criação de conteúdo para equipes de L&D e diversas necessidades de treinamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo seu conteúdo ou colando um roteiro existente. Nosso gerador de vídeo de treinamento virtual transforma rapidamente seu texto em um vídeo envolvente, pronto para refinamento adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou especialista no assunto. Esses apresentadores de IA darão vida ao seu roteiro visualmente.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com narrações de IA de som natural em vários idiomas. Personalize o estilo visual com controles de branding, adicionando seu logotipo e cores.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Uma vez que seu vídeo de treinamento esteja perfeito, exporte-o facilmente. Você receberá um arquivo MP4 de alta resolução otimizado para distribuição em todas as suas plataformas de aprendizado.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos de Treinamento Complexos

.

Transforme assuntos complexos, desde treinamento técnico até de conformidade, em lições de vídeo facilmente digeríveis e atraentes para todos os aprendizes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen melhora a criatividade dos vídeos de treinamento virtual?

O HeyGen transforma seu conteúdo de treinamento utilizando Avatares de IA avançados e diversos Templates. Você pode criar vídeos de treinamento virtual dinâmicos com cabeças falantes realistas e animações envolventes, fazendo seu conteúdo se destacar. O HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeo de IA, trazendo seus roteiros à vida visualmente.

Posso criar rapidamente vídeos de treinamento envolventes sem edição complexa usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com sua interface intuitiva e templates personalizáveis. Gere vídeos de treinamento de qualidade profissional simplesmente inserindo seu roteiro, selecionando de uma rica biblioteca de roteiros, e deixando o gerador de texto-para-vídeo do HeyGen fazer o resto. Isso permite uma produção rápida de conteúdo sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para narrações e localização em conteúdo de treinamento?

O HeyGen fornece narrações de IA robustas, permitindo que você escolha entre uma ampla gama de vozes e idiomas para se adequar perfeitamente aos seus vídeos de treinamento. Além disso, nossas capacidades de Localização de Vídeo de IA permitem que você traduza e adapte seu conteúdo sem esforço para diversos públicos globais, tornando seu treinamento universalmente acessível.

O HeyGen suporta branding personalizado e mídia para produção de vídeos de treinamento profissional?

Absolutamente. O HeyGen permite que você integre perfeitamente a identidade única da sua marca em cada vídeo de treinamento com controles de branding abrangentes, incluindo logotipos e cores personalizados. Você também pode utilizar sua própria biblioteca de mídia ou aproveitar o extenso suporte de estoque do HeyGen para garantir que seus materiais de treinamento corporativo sejam profissionais e alinhados à marca.

