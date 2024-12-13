Criador de Vídeos de Tour Virtual: Crie Experiências Imersivas 360

Eleve seus tours virtuais 360 com um criador de vídeos impulsionado por AI, adicionando avatares de AI envolventes para guiar seus espectadores sem esforço.

Crie um vídeo envolvente de 1 minuto voltado para corretores de imóveis, demonstrando como usar um criador de vídeos de tour virtual para exibir propriedades. O estilo visual deve ser profissional e limpo, destacando as características das propriedades, acompanhado por uma narração autoritária, mas amigável. Utilize os avatares de AI da HeyGen para apresentar os principais pontos de venda e guiar potenciais compradores através de um tour virtual, fazendo com que as propriedades ganhem vida na tela.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos para gerentes de marketing no setor de hospitalidade ou cultural, destacando o apelo dos tours virtuais 360 para hotéis, museus ou showrooms. Empregue um estilo visual envolvente e cinematográfico, com música de fundo animada. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para narrar de forma eficiente os aspectos únicos e as experiências imersivas oferecidas por esses tours virtuais, atraindo um público mais amplo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas de e-commerce, ilustrando como criar tours virtuais de produtos usando um criador de tours virtuais. O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando demonstrações claras de produtos. Integre a geração de Narração da HeyGen para fornecer instruções precisas e úteis, capacitando os usuários a construir showrooms online interativos que aumentem o engajamento do cliente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 2 minutos direcionado a desenvolvedores web e líderes técnicos, focando nas vantagens técnicas de integrar e incorporar um tour virtual em plataformas existentes. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e diagramático, explicando conceitos como API de Tour Virtual e análises avançadas. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para apresentar informações técnicas complexas de forma fácil de entender, simplificando os processos de integração.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tour Virtual

Crie tours virtuais cativantes e interativos rapidamente para engajar seu público e exibir seus espaços de forma profissional.

1
Step 1
Carregue Seu Conteúdo 360
Comece carregando suas fotos ou vídeos panorâmicos 360 na plataforma, formando a base de seus tours virtuais imersivos 360. Nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque ajuda a gerenciar seus ativos.
2
Step 2
Adicione Hotspots Interativos
Aprimore seu tour virtual adicionando hotspots interativos que vinculam a informações adicionais, imagens ou até mesmo outras cenas dentro do seu tour.
3
Step 3
Personalize com Branding e Narração
Personalize seu tour virtual com controles de branding de etiqueta branca personalizados, incluindo logotipos e cores. Você também pode utilizar nossa geração de Narração para uma narração guiada.
4
Step 4
Compartilhe e Incorpore Seu Tour
Compartilhe facilmente o tour virtual diretamente ou incorpore-o perfeitamente em seu site, garantindo que sua criação esteja otimizada para visualização móvel em todos os dispositivos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Experiências de Aprendizado em Tours Virtuais

.

Integre vídeos gerados por AI em tours virtuais para fins educacionais, criando cursos de aprendizado mais eficazes e envolventes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um criador de vídeos de tour virtual?

O HeyGen permite que você crie vídeos introdutórios ou narrativos envolventes para seus tours virtuais, aproveitando avatares de AI e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode gerar narrações profissionais a partir de um roteiro para guiar os espectadores através de sua experiência virtual de forma fluida, melhorando a apresentação geral.

Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de tour virtual criados pelo HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e cores personalizadas diretamente nos vídeos que complementam seus tours virtuais. Isso garante uma presença de marca consistente, profissional e de etiqueta branca em todo o seu conteúdo visual.

O HeyGen pode ajudar a adicionar elementos interativos às apresentações de tour virtual?

Embora o HeyGen se concentre na geração de vídeos com AI, você pode aprimorar suas apresentações de tour virtual criando vídeos dinâmicos com legendas integradas e mídia rica do suporte de estoque do HeyGen. Esses vídeos podem servir como cartões interativos detalhados ou hotspots dentro da sua plataforma principal de tour virtual, fornecendo contexto adicional.

O HeyGen é otimizado para criar vídeos de tour virtual compatíveis com dispositivos móveis?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos relacionados a tours virtuais sejam otimizados para diversas experiências de visualização através de opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação. Essa capacidade permite que seu conteúdo de vídeo seja facilmente incorporado e tenha uma aparência profissional em vários dispositivos móveis.

