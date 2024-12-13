Criador de Vídeos de Tour Virtual: Crie Experiências Imersivas 360
Eleve seus tours virtuais 360 com um criador de vídeos impulsionado por AI, adicionando avatares de AI envolventes para guiar seus espectadores sem esforço.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo promocional dinâmico de 90 segundos para gerentes de marketing no setor de hospitalidade ou cultural, destacando o apelo dos tours virtuais 360 para hotéis, museus ou showrooms. Empregue um estilo visual envolvente e cinematográfico, com música de fundo animada. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para narrar de forma eficiente os aspectos únicos e as experiências imersivas oferecidas por esses tours virtuais, atraindo um público mais amplo.
Desenvolva um vídeo tutorial conciso de 45 segundos para proprietários de pequenas empresas de e-commerce, ilustrando como criar tours virtuais de produtos usando um criador de tours virtuais. O estilo visual deve ser moderno e elegante, apresentando demonstrações claras de produtos. Integre a geração de Narração da HeyGen para fornecer instruções precisas e úteis, capacitando os usuários a construir showrooms online interativos que aumentem o engajamento do cliente.
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 2 minutos direcionado a desenvolvedores web e líderes técnicos, focando nas vantagens técnicas de integrar e incorporar um tour virtual em plataformas existentes. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e diagramático, explicando conceitos como API de Tour Virtual e análises avançadas. Utilize os Modelos & cenas da HeyGen para apresentar informações técnicas complexas de forma fácil de entender, simplificando os processos de integração.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Promova Tours Virtuais com Anúncios de Vídeo AI.
Crie rapidamente anúncios de vídeo de alto desempenho para exibir e direcionar tráfego para seus tours virtuais e tours virtuais 360.
Compartilhe Destaques de Tours Virtuais nas Redes Sociais.
Gere vídeos envolventes para redes sociais e clipes curtos a partir do seu conteúdo de tour virtual para capturar o interesse do público instantaneamente.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen funciona como um criador de vídeos de tour virtual?
O HeyGen permite que você crie vídeos introdutórios ou narrativos envolventes para seus tours virtuais, aproveitando avatares de AI e capacidades de texto-para-vídeo. Você pode gerar narrações profissionais a partir de um roteiro para guiar os espectadores através de sua experiência virtual de forma fluida, melhorando a apresentação geral.
Quais opções de branding estão disponíveis para vídeos de tour virtual criados pelo HeyGen?
O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e cores personalizadas diretamente nos vídeos que complementam seus tours virtuais. Isso garante uma presença de marca consistente, profissional e de etiqueta branca em todo o seu conteúdo visual.
O HeyGen pode ajudar a adicionar elementos interativos às apresentações de tour virtual?
Embora o HeyGen se concentre na geração de vídeos com AI, você pode aprimorar suas apresentações de tour virtual criando vídeos dinâmicos com legendas integradas e mídia rica do suporte de estoque do HeyGen. Esses vídeos podem servir como cartões interativos detalhados ou hotspots dentro da sua plataforma principal de tour virtual, fornecendo contexto adicional.
O HeyGen é otimizado para criar vídeos de tour virtual compatíveis com dispositivos móveis?
Sim, o HeyGen garante que seus vídeos relacionados a tours virtuais sejam otimizados para diversas experiências de visualização através de opções flexíveis de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação. Essa capacidade permite que seu conteúdo de vídeo seja facilmente incorporado e tenha uma aparência profissional em vários dispositivos móveis.