535/2000

Agent é o primeiro motor criativo desenvolvido para transformar uma única instrução em um vídeo completo.

Não gostou do resultado?
Experimente uma destas sugestões.

Prompt 1
Nesta jornada de 60 segundos, explore as maravilhas técnicas da criação de conteúdo em VR com foco na câmera 360 e no software de edição de vídeo VR. Direcionado a videomakers profissionais e criadores com conhecimento em tecnologia, este vídeo demonstra como a biblioteca de mídia e o suporte de estoque da HeyGen podem aprimorar seus projetos com uma saída de VR de alta qualidade. O estilo visual é elegante e moderno, acompanhado de uma trilha sonora dinâmica que complementa a tecnologia de ponta apresentada.
Prompt 2
Mergulhe em uma narrativa de 30 segundos que captura a essência da criação de vídeos imersivos em VR. Voltado para contadores de histórias criativos e artistas digitais, este vídeo utiliza os avatares de IA da HeyGen para dar vida às suas visões de realidade virtual. Com foco no potencial artístico das experiências com headsets de VR, o vídeo combina visuais impressionantes em 360 graus com uma trilha sonora rica e atmosférica, convidando os espectadores a explorar novas dimensões da narrativa.
Prompt 3
Descubra o futuro do software de processamento de vídeo em um recurso de 45 segundos projetado para inovadores tecnológicos e entusiastas de RV. Este vídeo destaca a proeza técnica da tecnologia de IA na geração de saídas de RV de alta qualidade, utilizando o redimensionamento de proporção de aspecto da HeyGen e exportações para garantir que seu conteúdo seja otimizado para qualquer plataforma. O estilo visual e sonoro é futurista e envolvente, proporcionando um vislumbre da próxima geração de edição de vídeos de RV.
Copie o prompt
Cole no campo de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem equipe. Sem cortes. Apenas o seu Agente de Vídeo IA em ação

Criação de Vídeo Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construído com Estrutura e Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avaliações

Como funciona um criador de vídeos em Realidade Virtual

Crie experiências imersivas em VR com facilidade usando nosso intuitivo criador de vídeos de realidade virtual.

1
Step 1
Crie Sua Cena em VR
Comece utilizando uma câmera 360 para capturar o seu ambiente. Isso servirá como base para a criação do seu conteúdo em VR, permitindo que você crie vídeos imersivos em VR que transportam os espectadores para um novo mundo.
2
Step 2
Adicionar Elementos Gerados por IA
Aprimore seu vídeo com tecnologia de IA incorporando avatares de IA ou outros elementos gerados por IA. Este recurso permite que você personalize seu conteúdo em RV, tornando-o mais envolvente e interativo.
3
Step 3
Aplique Design de Áudio Espacial
Integre design de áudio espacial ao seu vídeo VR usando nosso software de processamento de vídeo. Isso garante que a experiência de áudio corresponda à imersão visual, fornecendo uma saída VR de alta qualidade.
4
Step 4
Exportar e Compartilhar
Assim que seu vídeo VR estiver completo, exporte-o em um formato compatível com os óculos de realidade virtual. Compartilhe sua criação com outras pessoas para mostrar todo o potencial do seu criador de vídeos de realidade virtual.

Casos de Uso

A HeyGen revoluciona a criação de conteúdo em VR com seu gerador de vídeos em VR baseado em IA, permitindo que criadores produzam vídeos imersivos em VR com facilidade. Ao aproveitar a tecnologia de IA, a HeyGen garante uma saída de VR de alta qualidade e conteúdo de VR personalizável, tornando-a uma escolha ideal para criadores de vídeos em realidade virtual.

Torne Eventos Históricos Vivos

Use AI-powered video storytelling to create immersive VR experiences that vividly depict historical events.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen aprimora a criação de conteúdo em VR?

A HeyGen utiliza tecnologia de IA para otimizar a criação de conteúdo em VR, oferecendo ferramentas como conversão de texto em vídeo a partir de roteiros e modelos personalizáveis. Isso permite que os criadores produzam vídeos imersivos em VR de forma eficiente e com alta qualidade.

Quais recursos o HeyGen oferece para edição de vídeo em VR?

A HeyGen oferece um conjunto completo de ferramentas de software para edição de vídeos em VR, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto, geração de voz em off e design de áudio espacial, garantindo uma experiência de edição contínua para vídeos de 360 graus.

O HeyGen suporta filmagens de câmera 360?

Sim, o HeyGen está equipado para lidar com filmagens de câmera 360, permitindo que os usuários criem e editem vídeos de 360 graus com facilidade, mantendo uma saída de VR de alta qualidade.

Por que escolher a HeyGen para criar vídeos de RV com IA?

A HeyGen se destaca como um gerador de vídeos em realidade virtual com inteligência artificial ao oferecer recursos como avatares AI e controles de marca, permitindo que criadores produzam conteúdo em VR personalizável que esteja alinhado com a identidade de sua marca.

