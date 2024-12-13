As ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen aceleram drasticamente a criação de Tours Virtuais para corretores de imóveis. Seu recurso de texto-para-vídeo permite a geração rápida de conteúdo a partir de um roteiro, complementado pela geração de narração e acesso a uma biblioteca de mídia abrangente, reduzindo significativamente o tempo de produção para suas listas de propriedades.