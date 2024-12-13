Criador de Vídeos de Tour Virtual para Imóveis

Crie rapidamente vídeos cativantes de propriedades para corretores de imóveis aproveitando os diversos modelos e cenas de vídeo da HeyGen.

Descubra como corretores de imóveis podem criar facilmente vídeos cativantes de tours virtuais de 60 segundos para suas listas de propriedades, utilizando os inovadores Modelos e cenas da HeyGen para exibir propriedades com um estilo visual moderno e dinâmico e uma trilha sonora animada e convidativa, projetada para chamar a atenção instantaneamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Aprenda a otimizar suas apresentações neste vídeo instrutivo de 90 segundos, direcionado a gerentes de marketing imobiliário, demonstrando como usar o software de tour virtual da HeyGen integrando hotspots interativos, com uma narração clara e profissional e legendas essenciais para máxima clareza e engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Capacite sua agência com branding consistente em todo o seu conteúdo visual: este vídeo de 45 segundos, voltado para equipes imobiliárias, ilustra a criação de conteúdo de vídeo imobiliário elegante e com marca usando os avatares de IA da HeyGen, garantindo um estilo visual polido e unificado e um tom de áudio amigável e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Domine a arte de apresentar Tours Virtuais 3D detalhados e plantas integradas neste guia abrangente de 2 minutos para novos e autônomos corretores de imóveis, onde a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro combinada com seu extenso suporte de Biblioteca de Mídia/estoque permite uma criação fácil de usar, entregando visuais inspiradores e uma narrativa clara e empoderadora.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Tour Virtual de Propriedades

Crie tours virtuais imersivos de propriedades sem esforço. Crie experiências visuais impressionantes para suas listas de propriedades com ferramentas alimentadas por IA e recursos de design intuitivos.

1
Step 1
Escolha a Base do Seu Projeto
Selecione entre uma variedade de 'Modelos e cenas' pré-desenhados otimizados para tours de propriedades, ou comece com uma tela em branco para personalizar sua experiência de 'criador de vídeos de tour virtual de propriedades' do zero.
2
Step 2
Adicione Mídia e Detalhes da Propriedade
Carregue sua mídia de propriedade, incluindo fotos de alta resolução, clipes de vídeo e 'plantas'. Utilize o 'suporte de Biblioteca de Mídia/estoque' para enriquecer seu projeto com visuais e informações relevantes.
3
Step 3
Aprimore com Narração e Interatividade
Aproveite as 'ferramentas alimentadas por IA' para geração de 'Narração', adicionando uma narração profissional para descrever cada cômodo e característica. Isso aumenta o engajamento do espectador no tour virtual.
4
Step 4
Finalize e Exporte Seu Tour
Revise seu projeto completo de 'Tours Virtuais 3D' para garantir a perfeição. Utilize 'Redimensionamento de proporção e exportações' para preparar seu vídeo para várias plataformas, garantindo qualidade e alcance ótimos para suas listas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Agentes

.

Desenvolva vídeos envolventes com tecnologia de IA para compartilhar depoimentos de clientes e histórias de sucesso, construindo confiança para profissionais do setor imobiliário.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de tour virtual de propriedades?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas com tecnologia de IA e uma interface intuitiva para simplificar a criação de tours virtuais de alta qualidade e listas de propriedades. Os usuários podem transformar roteiros em vídeos envolventes, utilizando avatares de IA e narrações, tornando a HeyGen uma poderosa solução de software de tour virtual para corretores de imóveis.

Posso personalizar meu conteúdo de vídeo imobiliário com as opções de branding da HeyGen?

Com certeza! A HeyGen permite que corretores de imóveis personalizem totalmente seus vídeos. Você pode aplicar suas opções de branding, incluindo logotipos e cores específicas, e utilizar vários modelos de vídeo para criar vídeos imobiliários únicos e profissionais para suas listas de propriedades.

Quais recursos técnicos de edição a HeyGen oferece para criar Tours Virtuais 3D detalhados?

A HeyGen oferece recursos robustos de edição técnica, incluindo um editor de vídeo fácil de usar com funcionalidade de arrastar e soltar, permitindo controle preciso sobre os visuais do seu tour de propriedade. Você também pode ajustar proporções e adicionar legendas para otimizar seus Tours Virtuais 3D para várias plataformas, tudo projetado para melhorar suas listas de propriedades.

Como as capacidades de IA da HeyGen ajudam corretores de imóveis a gerar Tours Virtuais rapidamente?

As ferramentas com tecnologia de IA da HeyGen aceleram drasticamente a criação de Tours Virtuais para corretores de imóveis. Seu recurso de texto-para-vídeo permite a geração rápida de conteúdo a partir de um roteiro, complementado pela geração de narração e acesso a uma biblioteca de mídia abrangente, reduzindo significativamente o tempo de produção para suas listas de propriedades.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo