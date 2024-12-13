Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA que pode transformar um simples roteiro de texto em um vídeo completo de IA. Seu escritor de roteiros de IA auxilia no refinamento do conteúdo, que é então narrado por texto-para-fala de IA e interpretado por um avatar de IA, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos.