O Criador de Vídeos com Apresentador Virtual Definitivo
Crie facilmente vídeos de marketing impressionantes e apresentações animadas usando avatares de IA de ponta.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, crie um vídeo explicativo de 90 segundos introduzindo os benefícios de um novo serviço online. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, utilizando gráficos animados junto a um apresentador virtual dinâmico, apoiado por uma narração animada e informativa gerada por IA. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro será instrumental na transformação de um roteiro escrito em uma narrativa visual atraente.
Produza um vídeo de marketing de 45 segundos voltado para profissionais de marketing digital e gerentes de e-commerce, destacando as principais vantagens de um produto. A estética visual deve ser dinâmica e visualmente rica, incorporando filmagens de alta qualidade e animações de texto envolventes, complementadas por uma narração persuasiva gerada por IA. Utilize os extensos Modelos & cenas da HeyGen para montar rapidamente uma peça promocional profissional e impactante.
Desenvolva uma apresentação em vídeo de 2 minutos para educadores e comunicadores corporativos, resumindo resultados trimestrais ou um conceito complexo. O estilo visual precisa ser claro e conciso, usando visualizações de dados e slides simples e eficazes, com uma narração calorosa e articulada gerada por IA. Garanta acessibilidade gerando automaticamente Legendas para toda a apresentação em vídeo, tornando o conteúdo facilmente digerível para um público diversificado.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento em Treinamentos.
Melhore o aprendizado e a retenção com vídeos de treinamento envolventes alimentados por IA, apresentando apresentadores virtuais.
Expanda a Criação de Cursos.
Desenvolva e amplie conteúdo educacional globalmente aproveitando apresentadores virtuais para diversos cursos.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos com apresentadores virtuais usando avatares de IA?
A HeyGen permite que os usuários produzam vídeos profissionais com apresentadores virtuais aproveitando avatares de IA avançados e tecnologia realista de texto-para-fala de IA. Você simplesmente seleciona um avatar de IA, insere seu roteiro, e a HeyGen anima seu apresentador com sincronização labial e expressões naturais. Isso faz da HeyGen um líder na criação de vídeos com apresentadores virtuais.
Quais recursos estão disponíveis na biblioteca de mídia e seleção de modelos da HeyGen?
A HeyGen oferece uma extensa biblioteca de mídia repleta de ativos de estoque, juntamente com uma coleção diversificada de modelos e cenas profissionalmente projetados. Esses recursos permitem que os usuários criem rapidamente apresentações em vídeo visualmente atraentes e envolventes sem precisar de mídia externa. O editor de arrastar e soltar integra perfeitamente esses elementos.
A HeyGen pode gerar vídeos completos de IA a partir de um roteiro de texto?
Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA que pode transformar um simples roteiro de texto em um vídeo completo de IA. Seu escritor de roteiros de IA auxilia no refinamento do conteúdo, que é então narrado por texto-para-fala de IA e interpretado por um avatar de IA, simplificando significativamente o processo de criação de vídeos.
Quais tipos de vídeos podem ser criados usando as ferramentas de vídeo de IA da HeyGen?
A HeyGen funciona como uma plataforma versátil de criação de vídeos online, ideal para gerar várias formas de apresentações animadas, incluindo vídeos de marketing, vídeos explicativos e vídeos de treinamento. Suas ferramentas e recursos intuitivos de vídeo de IA simplificam a produção de conteúdo de alta qualidade para diversos propósitos.