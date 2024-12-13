Gerador de Vídeos de Orientação Virtual: Integração Potencializada por IA

Capacite sua equipe com vídeos de integração profissional, gerados sem esforço a partir de um roteiro usando nossas avançadas capacidades de Texto para Vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de orientação profissional de 60 segundos, adaptado para funcionários remotos que estão se juntando a uma corporação global, enfatizando a facilidade de compreensão e acessibilidade. Aproveite os modelos de vídeo e cenas limpas do HeyGen para apresentar informações-chave, impulsionadas pela geração de texto para vídeo a partir de um roteiro conciso. A estética visual deve ser elegante e inspirada em infográficos, acompanhada por uma voz de IA calma e autoritária, fornecendo informações essenciais de forma suave.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento dinâmico de 30 segundos voltado para funcionários existentes para introduzir rapidamente uma nova atualização de software. Este vídeo deve incorporar cortes rápidos, mídia de captura de tela da biblioteca de mídia e legendas claras para destacar os recursos principais. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e informativo, com uma narração de IA clara e concisa e música eletrônica moderna para manter o engajamento durante o processo de aprendizado.
Prompt de Exemplo 3
Que tal produzir um vídeo de boas-vindas de 50 segundos para proprietários de pequenas empresas, apresentando políticas básicas da empresa aos novos membros da equipe? Este vídeo deve ser criado facilmente usando um criador de vídeos de integração, simplesmente convertendo texto em vídeo a partir de um roteiro escrito, otimizado para visualização em dispositivos móveis com redimensionamento de proporção de aspecto. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso, acessível e utilizar uma voz de IA amigável contra um fundo acústico suave, fazendo com que os novos membros da equipe se sintam confortáveis.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Orientação Virtual

Simplifique a integração de novos contratados com vídeos de orientação dinâmicos e personalizados gerados de forma rápida e eficiente, melhorando a experiência geral.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Orientação
Comece elaborando seu conteúdo de orientação. Nossa plataforma atua como um sofisticado gerador de texto para vídeo, transformando seu roteiro escrito em narrativas de vídeo envolventes para uma experiência de integração perfeita.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA realistas para representar sua organização. Combine seu avatar escolhido com uma voz de IA natural, garantindo uma entrega profissional e consistente para seu vídeo de integração.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com visuais envolventes usando modelos de vídeo pré-desenhados e cenas personalizadas. Integre o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos de marca para manter a consistência da marca durante toda a orientação.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo e gere-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Exporte facilmente seus vídeos de integração concluídos para integrá-los perfeitamente ao seu sistema de gestão de aprendizagem ou compartilhe diretamente com novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

Transforme materiais de orientação complexos e políticas empresariais intricadas em formatos de vídeo claros e digeríveis usando texto para vídeo potencializado por IA.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar nossa experiência de integração com vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos de IA que transforma seus roteiros em vídeos de integração dinâmicos. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo e avatares de IA realistas para criar vídeos de orientação virtual envolventes sem esforço, garantindo uma experiência de integração atraente para novos contratados.

Quais opções criativas o HeyGen oferece para vídeos de treinamento personalizados?

HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento personalizados usando uma ampla gama de avatares de IA e vozes profissionais de IA. Você pode personalizar cenas com controles de marca, incorporar gráficos dinâmicos e modernos, e utilizar nossa biblioteca de mídia para criar conteúdo de vídeo único e impactante através de edição de vídeo sofisticada.

O HeyGen pode transformar texto em vídeos de orientação de alta qualidade?

Absolutamente. HeyGen funciona como um poderoso gerador de texto para vídeo, permitindo que você simplesmente insira seu roteiro para produzir vídeos de orientação virtual profissionais. Este processo simplificado, combinado com geração automática de narração e legendas, torna a criação de conteúdo envolvente incrivelmente eficiente.

Por que escolher o HeyGen para desenvolver vídeos de treinamento potencializados por IA?

HeyGen se destaca como um gerador de vídeos de IA que simplifica todo o processo de edição de vídeo, do roteiro à exportação final. Nossa plataforma oferece modelos de vídeo personalizáveis, capacidades robustas de texto para vídeo e controles abrangentes de marca, permitindo que você produza vídeos de treinamento profissionais e consistentes rapidamente.

