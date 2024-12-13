Gerador de Vídeo de Anúncio Virtual para Criação Rápida e Fácil

Crie anúncios em vídeo profissionais instantaneamente usando nossos avatares de IA avançados e modelos prontos para uso.

Crie um vídeo de anúncio virtual envolvente de 45 segundos para o lançamento inovador de um produto, direcionado a entusiastas de tecnologia e adotantes precoces. Utilize um estilo visual elegante e futurista com transições dinâmicas e uma trilha sonora eletrônica otimista. Empregue os avatares de IA da HeyGen para apresentar as principais características com um tom profissional e envolvente, destacando a inovação por trás de sua nova oferta como um gerador líder de vídeos de anúncio virtual.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio convidativo de 30 segundos para mobilizar os funcionários para um próximo evento virtual em toda a empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e colaborativo, com ilustrações alegres e música de fundo animada. Garanta máxima inclusão usando o recurso de legendas da HeyGen para transmitir detalhes importantes claramente a todos os espectadores, tornando esta uma ferramenta eficaz de criação de vídeos de anúncio.
Prompt de Exemplo 2
Gere um vídeo informativo de 60 segundos explicando uma atualização significativa de software para usuários e desenvolvedores existentes. Foque em uma estética visual limpa e profissional com gravações de tela nítidas e uma narração autoritária, mas acessível. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar suas notas de atualização em um vídeo claro e conciso, servindo como um poderoso Gerador de Vídeo de IA para comunicações técnicas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo vibrante de saudação de 25 segundos para seguidores de redes sociais, transmitindo alegria festiva e uma oferta especial. Adote um estilo visual animado e colorido com animações divertidas e música de fundo alegre e sazonal. Navegue pelos Modelos & cenas da HeyGen para encontrar rapidamente um design envolvente que torne a criação deste vídeo de anúncio fácil, usando modelos de vídeo de anúncio pré-desenhados para implantação rápida.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Anúncio Virtual

Crie anúncios em vídeo impressionantes com IA. Transforme facilmente suas ideias em vídeos profissionais e envolventes em apenas quatro etapas simples.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Comece selecionando entre vários modelos de vídeo de anúncio ou insira seu roteiro para gerar instantaneamente conteúdo de vídeo usando nosso Gerador de Vídeo de IA. Isso estabelece a base para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Elementos de IA Envolventes
Personalize seu anúncio incorporando avatares de IA para apresentar sua mensagem. Você também pode gerar uma narração com som natural para cativar seu público.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Aprimore seu vídeo incluindo vídeos de estoque relevantes da nossa extensa biblioteca. Garanta a consistência da marca aplicando seus controles de branding exclusivos, como logotipos e cores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Sua Criação
Finalize seu anúncio gerando automaticamente legendas para melhorar a acessibilidade e o alcance. Uma vez concluído, exporte seu vídeo para compartilhamento perfeito nas redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios Corporativos Inspiradores

.

Entregue anúncios em vídeo motivacionais e inspiradores para funcionários ou partes interessadas, promovendo um sentimento positivo e uma cultura empresarial forte.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio envolventes?

A HeyGen é um poderoso Gerador de Vídeo de IA que permite produzir vídeos de anúncio virtual atraentes com facilidade. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo de anúncio e avatares de IA personalizáveis para dar vida às suas mensagens, tornando suas comunicações mais impactantes e envolventes.

A HeyGen pode gerar vídeos de anúncio profissionais rapidamente?

Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo, permitindo que você crie vídeos de anúncio de alta qualidade rapidamente. Basta usar texto-para-vídeo a partir do seu roteiro, escolher entre nossos diversos avatares de IA e gerar um vídeo polido em minutos, economizando tempo e recursos significativos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os modelos de vídeo de anúncio da HeyGen?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você adapte os modelos de vídeo de anúncio para combinar perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, especificar cores da marca, incorporar vídeos de estoque relevantes e utilizar ferramentas de edição para criar um anúncio em vídeo único e profissional.

A HeyGen suporta recursos avançados para vídeos de anúncio?

Sim, a HeyGen oferece ferramentas abrangentes para aprimorar seus vídeos de anúncio, incluindo geração automática de narração e legendas automáticas. Você também pode adicionar texto, música e integrar elementos da nossa biblioteca de mídia, garantindo que seu vídeo final seja polido e acessível a um público mais amplo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo