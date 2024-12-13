Gerador de Vídeo de Anúncio Virtual para Criação Rápida e Fácil
Crie anúncios em vídeo profissionais instantaneamente usando nossos avatares de IA avançados e modelos prontos para uso.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de anúncio convidativo de 30 segundos para mobilizar os funcionários para um próximo evento virtual em toda a empresa. O estilo visual deve ser acolhedor e colaborativo, com ilustrações alegres e música de fundo animada. Garanta máxima inclusão usando o recurso de legendas da HeyGen para transmitir detalhes importantes claramente a todos os espectadores, tornando esta uma ferramenta eficaz de criação de vídeos de anúncio.
Gere um vídeo informativo de 60 segundos explicando uma atualização significativa de software para usuários e desenvolvedores existentes. Foque em uma estética visual limpa e profissional com gravações de tela nítidas e uma narração autoritária, mas acessível. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar suas notas de atualização em um vídeo claro e conciso, servindo como um poderoso Gerador de Vídeo de IA para comunicações técnicas.
Produza um vídeo vibrante de saudação de 25 segundos para seguidores de redes sociais, transmitindo alegria festiva e uma oferta especial. Adote um estilo visual animado e colorido com animações divertidas e música de fundo alegre e sazonal. Navegue pelos Modelos & cenas da HeyGen para encontrar rapidamente um design envolvente que torne a criação deste vídeo de anúncio fácil, usando modelos de vídeo de anúncio pré-desenhados para implantação rápida.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Anúncios Envolventes para Redes Sociais.
Crie rapidamente anúncios em vídeo cativantes otimizados para plataformas de redes sociais para aumentar o alcance e a interação.
Anúncios Promocionais de Alto Impacto.
Produza anúncios em vídeo poderosos e orientados por dados em minutos, garantindo que suas mensagens se destaquem e alcancem os objetivos da campanha.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de anúncio envolventes?
A HeyGen é um poderoso Gerador de Vídeo de IA que permite produzir vídeos de anúncio virtual atraentes com facilidade. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de vídeo de anúncio e avatares de IA personalizáveis para dar vida às suas mensagens, tornando suas comunicações mais impactantes e envolventes.
A HeyGen pode gerar vídeos de anúncio profissionais rapidamente?
Com certeza. A HeyGen simplifica o processo de produção de vídeo, permitindo que você crie vídeos de anúncio de alta qualidade rapidamente. Basta usar texto-para-vídeo a partir do seu roteiro, escolher entre nossos diversos avatares de IA e gerar um vídeo polido em minutos, economizando tempo e recursos significativos.
Quais opções de personalização estão disponíveis para os modelos de vídeo de anúncio da HeyGen?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você adapte os modelos de vídeo de anúncio para combinar perfeitamente com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente adicionar seu logotipo, especificar cores da marca, incorporar vídeos de estoque relevantes e utilizar ferramentas de edição para criar um anúncio em vídeo único e profissional.
A HeyGen suporta recursos avançados para vídeos de anúncio?
Sim, a HeyGen oferece ferramentas abrangentes para aprimorar seus vídeos de anúncio, incluindo geração automática de narração e legendas automáticas. Você também pode adicionar texto, música e integrar elementos da nossa biblioteca de mídia, garantindo que seu vídeo final seja polido e acessível a um público mais amplo.