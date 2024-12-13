Eleve Seus Pitches com Nosso Criador de Pitches em Vídeo

Transforme seu roteiro em um vídeo profissional sem esforço com nosso AI de texto para vídeo.

Crie um vídeo conciso de 60 segundos demonstrando como a tecnologia de avatar AI da HeyGen simplifica a criação de conteúdo de treinamento técnico para novos recrutas de engenharia, utilizando um estilo visual claro e profissional e uma narração informativa gerada por AI, focando na geração precisa de roteiros.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de demonstração de produto de 90 segundos, direcionado a potenciais investidores e clientes empresariais, destacando as principais características de uma atualização de software com um estilo visual e de áudio envolvente e moderno, aprimorado pelo amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo persuasivo de pitch para investidores de 2 minutos, visando garantir financiamento inicial, adotando uma estética polida e de alta resolução com uma narração confiante e articulada, destacando o uso de templates e cenas da HeyGen para construir um criador de apresentações de vídeo profissional.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto explicando visualizações de dados complexas para analistas de marketing, empregando um estilo visual limpo e educacional com áudio preciso, e demonstrando como o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen garantem visualização ideal em várias plataformas de mídia social.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Pitches em Vídeo

Crie pitches para investidores e demonstrações de produtos rapidamente com nossa plataforma de vídeo AI intuitiva, transformando suas ideias em apresentações profissionais sem esforço.

1
Step 1
Selecione um Template ou Comece com um Roteiro
Escolha entre uma biblioteca diversificada de templates projetados para vários pitches, ou cole seu roteiro para gerar automaticamente cenas iniciais. Isso ajuda você a começar de forma rápida e eficiente.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo e Avatar AI
Integre seu texto, imagens e vídeos. Em seguida, selecione um avatar AI para narrar seu pitch, garantindo uma entrega profissional e envolvente.
3
Step 3
Gere Narração AI para Seu Roteiro
Transforme seu roteiro em uma fala com som natural com nosso recurso de narração AI, dando vida ao seu pitch sem precisar gravar sua própria voz.
4
Step 4
Exporte Seu Pitch de Vídeo Profissional
Finalize seu vídeo escolhendo a proporção desejada e exporte sem esforço seu pitch de vídeo profissional de alta qualidade, pronto para ser compartilhado com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Trechos de Pitch Envolventes para Redes Sociais

Transforme pitches mais longos em clipes de vídeo concisos e envolventes, perfeitos para redes sociais, expandindo seu alcance e atraindo potenciais investidores ou clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de um vídeo pitch AI?

A HeyGen utiliza AI avançada para transformar seus roteiros de texto em vídeos pitch AI envolventes. Nossa plataforma simplifica todo o processo, desde a geração de conteúdo de vídeo profissional com avatares AI até a produção automática de legendas de alta qualidade, garantindo que sua mensagem seja entregue de forma eficaz como um criador de apresentações de vídeo sofisticado.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para branding em apresentações de vídeo?

A HeyGen fornece controles robustos de branding técnico para garantir que suas apresentações de vídeo estejam perfeitamente alinhadas com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e aproveitar vários templates para criar um pitch de vídeo verdadeiramente profissional que ressoe com seu público.

Posso editar e criar facilmente uma apresentação de vídeo profissional usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen possui um editor intuitivo de arrastar e soltar, tornando-se um editor de vídeo online fácil de usar para qualquer pessoa, independentemente de experiência prévia. Você pode montar rapidamente uma apresentação de vídeo profissional sem precisar de amplo conhecimento em edição, permitindo a criação eficiente de conteúdo envolvente.

A HeyGen suporta colaboração remota para desenvolver vídeos pitch online?

A HeyGen facilita a colaboração remota sem interrupções, permitindo que equipes trabalhem juntas em vídeos pitch online de qualquer lugar. Nossa plataforma suporta compartilhamento assíncrono, garantindo que todos possam contribuir e revisar o conteúdo de forma eficiente, tornando-se um criador de pitches online ideal para equipes distribuídas.

