Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Considere desenvolver um vídeo promocional de 90 segundos especificamente para Diretores de Vendas e Operações de Marketing, projetado para destacar o poder do Vídeo Personalizado com IA em impulsionar fluxos de trabalho de vendas. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, apresentando diversos avatares de IA interagindo com dados personalizados, complementado por uma narração energética e profissional e música animada gerada pelo recurso de Geração de Narração da HeyGen, aproveitando os avatares de IA da plataforma.
Um vídeo informativo de 2 minutos direcionado a Gerentes de Sucesso do Cliente e Líderes de Equipe de Suporte poderia ilustrar a utilidade abrangente do software de vídeo personalizado para integração. Empregando um estilo visual amigável e informativo com visuais claros passo a passo e anotações úteis, acompanhado por uma narração calma e tranquilizadora, este vídeo deve usar efetivamente as Legendas/legendas da HeyGen e diversos Modelos & cenas para garantir acessibilidade e branding consistente para fluxos de trabalho de vídeo automatizados.
Visualize uma visão técnica concisa de 45 segundos para Arquitetos de Soluções e Gerentes de Produto Técnico, enfatizando as capacidades avançadas de uma plataforma de venda de vídeos. Este vídeo requer um estilo visual futurista e de alta tecnologia, demonstrando claramente camadas complexas de integração de dados com elementos de UI elegantes, aprimorado por uma narração confiante e conhecedora e uma trilha sonora eletrônica sofisticada. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para várias documentações técnicas e seu suporte de biblioteca de mídia/estoque para incorporar gráficos técnicos específicos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Conteúdo de Marketing & Anúncios Personalizados.
Desenvolva rapidamente anúncios de vídeo personalizados e mensagens de marketing de alto desempenho para capturar a atenção do público e impulsionar conversões.
Aprimore o Treinamento e Engajamento de Funcionários.
Aumente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento ao entregar vídeos de treinamento personalizados com IA adaptados às necessidades individuais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen possibilita a personalização eficiente de vídeos?
A HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo personalizado ao utilizar avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo, permitindo que os usuários gerem vídeos personalizados em escala através de fluxos de trabalho de vídeo automatizados. Isso torna a HeyGen um software de vídeo personalizado eficaz para diversas necessidades de alcance.
Quais integrações especializadas a HeyGen oferece para aprimorar vendas e marketing?
A HeyGen se integra perfeitamente com várias plataformas de CRM e Automação de Marketing, permitindo uma camada robusta de integração de dados para seus fluxos de trabalho de vendas. Isso permite fluxos de trabalho de vídeo automatizados, enviando mensagens de vídeo personalizadas diretamente do seu stack de tecnologia GTM existente.
A HeyGen suporta branding e personalização extensiva para campanhas de vídeo personalizadas?
Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding, incluindo personalização de logotipo e cores, garantindo que seu conteúdo de vídeo personalizado esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca. Você pode utilizar modelos existentes ou aproveitar as ferramentas de criação de modelos para projetar vídeos personalizados envolventes para páginas de destino personalizadas.
A HeyGen utiliza IA para mais do que apenas geração de avatares em criação de vídeos?
Além de gerar avatares de IA realistas, a poderosa IA da HeyGen impulsiona a conversão de texto-para-vídeo a partir de roteiro, geração de narração e legendas automáticas. Este conjunto de recursos de vídeo personalizado com IA garante produção de conteúdo eficiente e escalável.