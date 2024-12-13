Desenvolva um tutorial técnico de 1 minuto para desenvolvedores e profissionais de TI, demonstrando a integração perfeita de uma nova API usando um gerador de vídeo com ativos de estoque. O estilo visual deve ser limpo, esquemático e profissional, incorporando elementos gravados na tela com transições elegantes. O áudio deve apresentar uma narração clara, autoritária e técnica, criada de forma eficiente com a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para explicar etapas complexas.

