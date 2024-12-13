Gerador de Vídeo com Ativos de Estoque: Crie Vídeos Envolventes Rápido

Aproveite nossa vasta biblioteca de mídia e gerador de vídeo AI para criar conteúdo cativante para marketing e redes sociais, rapidamente.

Desenvolva um tutorial técnico de 1 minuto para desenvolvedores e profissionais de TI, demonstrando a integração perfeita de uma nova API usando um gerador de vídeo com ativos de estoque. O estilo visual deve ser limpo, esquemático e profissional, incorporando elementos gravados na tela com transições elegantes. O áudio deve apresentar uma narração clara, autoritária e técnica, criada de forma eficiente com a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para explicar etapas complexas.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, ilustrando como promover efetivamente um produto aproveitando a extensa biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen. O vídeo deve possuir um estilo visual dinâmico, envolvente e positivo, exibindo imagens de produto B-roll atraentes misturadas com ativos de estoque modernos. Uma narração animada, amigável e persuasiva guiará o público através do processo criativo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento interno de 90 segundos para novos funcionários e equipes de vendas, focando no uso do gerador de vídeo AI do HeyGen para criar demonstrações de produtos atraentes. A estética visual deve ser profissional, instrutiva e envolvente, incorporando texto interativo na tela e exemplos. Este vídeo apresentará de forma proeminente os avatares AI do HeyGen e a geração precisa de narração para oferecer uma experiência de aprendizado consistente e personalizada.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de dica rápida de 30 segundos voltado para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, destacando como criar vídeos envolventes para redes sociais de forma eficiente usando os diversos Modelos & cenas do HeyGen. O estilo visual deve ser acelerado, vibrante e otimizado para visualização móvel, demonstrando montagem rápida de conteúdo. Música energética e a inclusão de Legendas/captions do HeyGen garantirão ampla acessibilidade e impacto em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Gerador de Vídeo AI com Ativos de Estoque

Crie vídeos impressionantes sem esforço com nosso gerador AI e rica biblioteca de ativos de estoque, perfeito para marketing, redes sociais e mais.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Inicie a criação do seu vídeo selecionando um modelo profissional ou gerando um roteiro usando prompts de texto para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Visuais Dinâmicos
Enriqueça seu vídeo escolhendo de nossa extensa biblioteca de mídia de ativos de estoque, ou integre avatares AI realistas para apresentar sua mensagem.
3
Step 3
Personalize e Refine
Personalize seu vídeo com controles de branding, ajuste proporções e adicione legendas & captions para máxima acessibilidade e impacto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de alta qualidade e exporte em várias proporções, pronto para compartilhar em todos os seus canais de marketing e plataformas de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Expanda E-learning & Treinamento

Desenvolva vídeos educacionais e módulos de treinamento de forma eficiente, aproveitando AI e visuais de estoque para engajar efetivamente um público global.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen garante acessibilidade e engajamento do público nos vídeos?

O HeyGen aprimora o conteúdo de vídeo gerando automaticamente legendas precisas, tornando sua mensagem acessível a um público mais amplo. Este recurso garante que seus vídeos atendam aos padrões de acessibilidade e promovam maior engajamento dos espectadores.

O HeyGen pode integrar branding personalizado e ativos de estoque nos vídeos gerados?

Sim, o HeyGen oferece suporte abrangente à biblioteca de mídia, permitindo a integração perfeita de ativos de estoque de alta qualidade e elementos específicos de sua marca. Isso garante que as saídas do gerador de vídeo AI mantenham uma identidade de marca consistente e estética profissional.

Quais opções de personalização técnica estão disponíveis para a criação de vídeos no HeyGen?

O HeyGen oferece recursos robustos de personalização, incluindo controles avançados de branding para logotipos e cores, e redimensionamento flexível de proporções para diversas plataformas. Essas capacidades técnicas garantem que a criação de vídeos se alinhe perfeitamente às suas necessidades específicas de produção.

O HeyGen suporta integração de API para fluxos de trabalho de vídeo automatizados?

Absolutamente. O HeyGen oferece acesso a API, permitindo que desenvolvedores integrem suas poderosas capacidades de geração de vídeo AI diretamente em sistemas existentes e fluxos de trabalho automatizados. Isso fornece uma solução técnica para produção escalada de conteúdo de vídeo.

