Crie um vídeo promocional envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um novo serviço de marketing pode simplificar seu alcance. O estilo visual deve ser brilhante, moderno e energético, com transições dinâmicas, complementado por uma trilha sonora animada e uma voz amigável gerada por IA através da poderosa capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, destacando a facilidade de criar conteúdo profissional com este gerador de vídeo com vozes de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado de 45 segundos para estudantes e novos funcionários, desmembrando um recurso de software complexo em etapas digestíveis. O estilo visual deve ser limpo e semelhante a um infográfico, apresentando gráficos ilustrativos envolventes e um avatar de IA calmo e autoritário da biblioteca da HeyGen, trazido à vida com geração de narração precisa para facilitar o aprendizado, posicionando a HeyGen como um gerador de vídeo com IA líder.
Prompt de Exemplo 2
Produza um teaser cativante de 15 segundos para redes sociais voltado para jovens adultos antenados em tecnologia, criando expectativa para o lançamento de um novo produto. Utilize cortes rápidos, gráficos de movimento modernos e cores vibrantes no estilo visual, sublinhado por música enérgica e impactantes linhas entregues por um avatar de IA dinâmico usando um dos Templates & cenas disponíveis da HeyGen, demonstrando a rápida criação possível com um gerador de texto-para-vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para funcionários da empresa, delineando novas atualizações de procedimentos. Mantenha um estilo visual profissional, limpo e corporativo, incorporando gravações de tela relevantes ou filmagens de estoque concisas para ilustrar pontos-chave, acompanhado por uma voz de IA clara e de tom neutro que garante a clareza da informação, e utilize as Legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade para todos os espectadores, mostrando o poder de um gerador de vídeo com IA para treinamento corporativo.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo com Vozes de IA

Transforme texto em vídeos profissionais e envolventes com vozes de IA realistas e visuais dinâmicos em apenas alguns passos simples, tornando a criação de vídeos fácil.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro no gerador de texto-para-vídeo. Isso formará a base para seus clipes de vídeo dinâmicos de IA.
2
Step 2
Selecione uma Voz de IA
Escolha entre uma ampla gama de vozes de IA realistas para narrar seu conteúdo. Nossa geração avançada de narração garante narrações naturais e com som humano.
3
Step 3
Adicione Visuais ou Avatares de IA
Enriqueça seu vídeo adicionando visuais de nossa biblioteca de mídia ou selecionando um avatar de IA. Esses elementos transformam suas ideias em vídeos envolventes.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo
Uma vez que seu roteiro, voz e visuais estejam definidos, simplesmente gere seu vídeo profissional. O gerador de vídeo com IA produzirá um vídeo impressionante para você.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie mais cursos e alcance mais alunos em todo o mundo

Desenvolva e entregue conteúdo educacional de forma eficiente usando geradores de vídeo de IA e vozes de IA realistas, expandindo seu alcance e envolvendo mais estudantes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita os usuários a criar vídeos impressionantes com IA?

A HeyGen atua como um poderoso "gerador de vídeo com IA", transformando suas ideias criativas em "vídeos impressionantes" com facilidade. Ela permite que os usuários aproveitem todo o potencial dos "recursos movidos por IA" para produzir conteúdo de vídeo profissional e envolvente, simplificando todo o processo de "produção de vídeo".

Que tipos de avatares de IA podem melhorar meus vídeos na HeyGen?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de "avatares de IA" de alta qualidade que dão vida aos seus roteiros, tornando seus "vídeos com IA" mais envolventes. Você pode escolher entre vários estilos e até mesmo utilizar opções avançadas de "customização" para alinhar perfeitamente com os "meios de narrativa visual" da sua marca.

Quão eficazmente a HeyGen converte texto em conteúdo de vídeo dinâmico?

A HeyGen se destaca como um "gerador de texto-para-vídeo" líder, convertendo perfeitamente seus "prompts de texto" em visuais atraentes. Utilizando "vozes de IA" avançadas e uma impressionante "precisão de sincronização labial", ela garante que sua mensagem seja entregue de forma clara e profissional, tornando a "edição de vídeo" complexa mais simples.

A HeyGen oferece vozes de IA realistas para narração de vídeo?

Absolutamente, a HeyGen fornece uma ampla seleção de "vozes de IA realistas" que oferecem "narrações com som humano" para seus vídeos. Com suporte para "mais de 40 idiomas", essas vozes naturais e de alta qualidade garantem que seu conteúdo seja acessível e envolvente, aprimorando os esforços de "comunicação global" e "localização".

