Transforme suas ideias em vídeos de alta qualidade usando nosso recurso intuitivo de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo explicativo dinâmico de 45 segundos direcionado a entusiastas de tecnologia, desvendando um conceito complexo de IA com um estilo visual limpo e moderno e uma narração profissional e envolvente. Aproveite os avatares de IA da HeyGen e a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para ilustrar princípios avançados de forma clara e concisa, tornando o abstrato acessível através de visuais animados e vívidos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional atraente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, apresentando um novo produto com um estilo visual brilhante e energético e uma trilha sonora animada e cativante. Utilize os extensos modelos e cenas da HeyGen junto com sua poderosa geração de narração para produzir rapidamente um vídeo de alta qualidade que ressoe com clientes potenciais em busca de eficiência e resultados profissionais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing emocionante de 60 segundos, ideal para clientes potenciais, apresentando uma história de sucesso convincente contada com uma estética visual empática e calorosa e uma narração sincera e relacionável. Melhore a narrativa usando as legendas automáticas da HeyGen para garantir o máximo alcance e clareza, criando um depoimento autêntico e envolvente que constrói confiança e conexão.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional rápido de 15 segundos para iniciantes, demonstrando uma tarefa simples com um estilo visual claro e passo a passo e uma narração de áudio concisa e informativa. Empregue o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo, garantindo fácil compreensão, e depois use o redimensionamento de proporção e exportações para otimizá-lo para várias plataformas de mídia social.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como funciona uma ferramenta de geração de vídeo

Transforme seus conceitos em visuais cativantes sem esforço. Crie vídeos profissionais gerados por IA de forma rápida e fácil, transformando suas ideias em histórias visuais envolventes sem edição complexa.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro no editor para converter instantaneamente seu texto em um vídeo envolvente usando nosso recurso de texto para vídeo, ideal para criar vídeos gerados por IA.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA que podem falar seu roteiro com expressões realistas, atuando como seus apresentadores virtuais.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Adicione um toque profissional ao seu vídeo gerando uma narração realista que combina perfeitamente com o tom e o tempo do seu roteiro usando nossas capacidades de geração de narração.
4
Step 4
Aplique Controles de Branding
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca aplicando controles de branding personalizados, incluindo logotipos e esquemas de cores, essenciais para vídeos de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos em vídeos dinâmicos de IA que destacam experiências positivas de clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos impressionantes gerados por IA com facilidade, transformando texto em conteúdo de vídeo dinâmico. Seu avançado gerador de avatares de IA e vozes realistas de IA dão vida aos roteiros, tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

Que tipos de vídeos posso criar com o gerador de vídeos de IA da HeyGen?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen suporta diversas necessidades criativas, permitindo que você produza vídeos promocionais de alta qualidade, vídeos explicativos envolventes e vídeos de marketing impactantes. Aproveite os modelos pré-fabricados e as ferramentas potentes de IA para visualizar suas ideias de forma eficiente.

A HeyGen pode converter texto em vídeo com vozes realistas?

Com certeza! A HeyGen se destaca como uma ferramenta de texto para vídeo, oferecendo uma ampla seleção de vozes de IA realistas para narrar seu conteúdo. Você também pode personalizar avatares de IA e sincronizar o áudio perfeitamente para uma narrativa envolvente.

A HeyGen suporta branding e mídia rica em vídeos de IA?

Sim, a HeyGen oferece controles de branding robustos para integrar seu logotipo e cores em seus vídeos gerados por IA. Você também pode aprimorar seus projetos com uma biblioteca de mídia rica, transformando imagens estáticas em segmentos de vídeo envolventes para plataformas como redes sociais.

