Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo explicativo de 60 segundos projetado especificamente para criadores de conteúdo que desejam aprimorar seu canal no YouTube. Este material deve adotar um estilo visual dinâmico, envolvente e claro, apresentando avatares de IA para transmitir informações, tudo apoiado por música de fundo e legendas essenciais para acessibilidade universal. O objetivo é usar avatares de IA para simplificar tópicos complexos, transformando um roteiro em uma narrativa altamente assistível.
Prompt de Exemplo 2
Considere um vídeo elegante de 30 segundos de anúncio corporativo criado para equipes de comunicação interna. Este material requer um design visual profissional e limpo, harmonizado com uma narração de IA calma e autoritária para transmitir efetivamente atualizações importantes da empresa. Utilize a vasta gama de modelos e cenas dentro do HeyGen para alcançar uma produção rápida de vídeos, garantindo a criação de vídeos gerados por IA que mantenham uma identidade de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma promoção vibrante de 20 segundos para redes sociais para profissionais de marketing que anunciam eventos futuros. Este conteúdo de marketing deve incorporar visuais rápidos e chamativos com sobreposições de texto dinâmicas, acompanhados por música de fundo cativante. Maximize o impacto utilizando suporte de biblioteca de mídia/estoque e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para criar vídeos que cativem o público em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Software de Geração de Vídeos

Transforme suas ideias em vídeos envolventes e de qualidade de estúdio em minutos. Descubra como é simples criar conteúdo de vídeo profissional.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de texto no gerador de texto para vídeo. Nossa plataforma inteligente analisará sua entrada, preparando-a para a narrativa visual.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA e Cena
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize fundos e cenas para combinar perfeitamente com a estética da sua marca e as necessidades do conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Branding
Enriqueça seu vídeo com geração de narração realista em vários idiomas e sotaques. Aplique o logotipo e as cores da sua marca para manter uma aparência profissional consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Gerado por IA
Finalize seu projeto exportando seus vídeos impressionantes gerados por IA em várias proporções de aspecto adequadas para qualquer plataforma. Seu conteúdo de alta qualidade está agora pronto para ser compartilhado com o mundo.

Desenvolva Vídeos Educacionais e de Treinamento

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos profissionais?

O HeyGen é um gerador de vídeos de IA intuitivo que permite criar facilmente vídeos de qualidade de estúdio. Com uma ampla gama de modelos e uma interface amigável, você pode produzir conteúdo envolvente de forma eficiente, aproveitando sua facilidade de uso. Isso ajuda na produção rápida de vídeos sem a necessidade de conhecimento extenso em ferramentas de edição de vídeo.

Que variedade de avatares de IA estão disponíveis para aprimorar meus vídeos no HeyGen?

O HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que você pode escolher ou até mesmo criar personalizados, dando vida às suas mensagens. Esses avatares de IA são essenciais para gerar vídeos de alta qualidade, fazendo sua produção criativa de vídeos se destacar.

O HeyGen suporta o desenvolvimento de conteúdo de marketing criativo?

Com certeza, o HeyGen é um poderoso gerador de texto para vídeo perfeito para produzir conteúdo de marketing dinâmico e vídeos explicativos. Você pode transformar roteiros em visuais envolventes com narrações de IA e legendas geradas automaticamente, simplificando seu processo de produção de vídeos para várias plataformas como o YouTube.

Como o HeyGen funciona como uma plataforma abrangente de vídeos de IA?

Como uma plataforma líder de vídeos de IA, o HeyGen integra recursos avançados como geração de texto para vídeo, diversos avatares de IA e controles robustos de branding. Ele oferece ferramentas essenciais de edição de vídeo, como redimensionamento de proporção de aspecto e uma rica biblioteca de mídia, para garantir que seus vídeos gerados por IA atendam aos padrões profissionais.

