Como uma plataforma líder de vídeos de IA, o HeyGen integra recursos avançados como geração de texto para vídeo, diversos avatares de IA e controles robustos de branding. Ele oferece ferramentas essenciais de edição de vídeo, como redimensionamento de proporção de aspecto e uma rica biblioteca de mídia, para garantir que seus vídeos gerados por IA atendam aos padrões profissionais.