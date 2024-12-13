Crie um vídeo técnico de 1 minuto para desenvolvedores de software, demonstrando como integrar a API do nosso gerador de vídeo AI. O estilo visual deve ser elegante e minimalista, apresentando gravações de tela e sobreposições de texto claras, enquanto o áudio deve ser uma narração profissional e calma explicando cada etapa. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para narrar os detalhes técnicos intrincados.

Gerar Vídeo