Plataforma de Gerador de Vídeo para Criação Fácil de Vídeos AI

Produza conteúdo de vídeo envolvente em minutos com avatares AI realistas projetados para cativar seu público.

Crie um vídeo técnico de 1 minuto para desenvolvedores de software, demonstrando como integrar a API do nosso gerador de vídeo AI. O estilo visual deve ser elegante e minimalista, apresentando gravações de tela e sobreposições de texto claras, enquanto o áudio deve ser uma narração profissional e calma explicando cada etapa. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para narrar os detalhes técnicos intrincados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 1,5 minuto direcionado a equipes de suporte técnico, mostrando como solucionar problemas comuns em uma plataforma de gerador de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser direto e informativo, empregando gráficos limpos e um ritmo constante. Inclua um avatar AI para apresentar as etapas de solução de problemas, aprimorado pelo suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para visuais relevantes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de comparação de 2 minutos para gerentes de TI avaliando diferentes soluções de vídeo generativo AI. O vídeo deve adotar um estilo visual profissional e analítico, usando telas divididas e visualizações de dados para destacar as principais diferenças, com uma narração autoritária. Aproveite as legendas do HeyGen para garantir clareza nas especificações técnicas e utilize variados modelos e cenas para estruturar a comparação de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo explicativo de 1 minuto para gerentes de produto, detalhando os novos recursos de suporte multilíngue de um gerador de texto-para-vídeo AI. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, usando animações para ilustrar o alcance global, acompanhado por uma narração clara e entusiasmada. Empregue o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para preparar o vídeo para vários formatos de documentação técnica e aproveite a geração de narração para exemplos em diferentes idiomas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Plataforma de Gerador de Vídeo

Transforme suas ideias em vídeos profissionais sem esforço com um poderoso gerador de vídeo AI, simplificando a criação de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo, aproveitando as capacidades do nosso gerador de texto-para-vídeo AI para dar vida à sua narrativa.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para representar sua mensagem, garantindo uma presença realista e envolvente na tela.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Aprimore seu vídeo com narrações geradas automaticamente ou grave a sua própria, para combinar perfeitamente com seu roteiro e cativar seu público.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize sua criação escolhendo a proporção de aspecto desejada e exportando instantaneamente seu vídeo de alta qualidade, demonstrando a eficiência do seu editor de vídeo AI.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Treinamento e Desenvolvimento

Aproveite o vídeo impulsionado por AI para criar materiais de treinamento envolventes que melhoram a retenção e compreensão dos alunos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos AI a partir de texto?

HeyGen é uma plataforma avançada de gerador de vídeo AI que transforma seus roteiros em vídeos profissionais usando avatares AI e narrações realistas. Este gerador de texto-para-vídeo AI simplifica a produção de conteúdo, tornando fácil criar histórias visuais envolventes de forma eficiente.

O HeyGen suporta vários formatos de vídeo e opções de personalização?

Absolutamente. O HeyGen oferece capacidades abrangentes de edição de vídeo, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e uma ampla gama de modelos, oferecendo controle criativo significativo. Você pode personalizar seus vídeos com controles de marca e acessar uma rica biblioteca de mídia.

Que tipo de avatares AI e narrações o HeyGen oferece para projetos de vídeo?

HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares AI realistas e narrações de alta qualidade para aprimorar seus vídeos. Esses recursos, combinados com suporte multilíngue, permitem uma comunicação verdadeiramente personalizada e impactante para um público global.

O HeyGen é adequado para produzir vídeos profissionais de marketing e explicativos?

Sim, o HeyGen é uma poderosa plataforma de vídeo generativo AI projetada para uso profissional, permitindo a produção rápida de vídeos de marketing de alta qualidade e vídeos explicativos envolventes. É uma solução ideal para criar conteúdo atraente para redes sociais de forma eficiente.

