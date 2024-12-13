Crie um vídeo de 90 segundos direcionado a desenvolvedores de software ou gerentes de TI, demonstrando como o HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos com IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, apresentando gravações de tela da interface e diagramas técnicos, complementados por uma narração precisa e clara. Destaque o processo contínuo de geração de vídeo a partir de roteiro usando sua robusta capacidade de texto para vídeo, mostrando como conceitos complexos podem ser rapidamente visualizados em um arquivo MP4.

