Um vídeo de marketing de 45 segundos voltado para fundadores de startups em estágio inicial, mostrando como um gerador de vídeo com IA os capacita a criar conteúdo de marketing atraente rapidamente. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com transições dinâmicas e texto profissional na tela, complementado por uma narração inspiradora e animada. Destaque a facilidade de dar vida às ideias usando avatares de IA para representar vários papéis empresariais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um anúncio de 30 segundos para redes sociais, destinado a gerentes de mídias sociais em novos negócios, demonstrando o poder de converter texto em vídeo para vídeos envolventes nas redes sociais. Este vídeo deve apresentar um estilo visual rápido e energético, com cores vibrantes e cortes rápidos, acompanhado por uma narração amigável e energética. Enfatize como é fácil começar com Templates e cenas de aparência profissional e gerar conteúdo rapidamente a partir de um roteiro usando Texto-para-vídeo a partir de script.
Desenvolva um vídeo de introdução de marca de 60 segundos para equipes de marketing de startups que buscam consistência na marca e comunicação. Esta narrativa deve adotar um estilo visual profissional e limpo, com foco em logotipos da empresa e paletas de cores consistentes, apresentando uma narração clara e autoritária. Mostre a capacidade de manter a voz da marca sem esforço por meio da geração precisa de Narração e garanta acessibilidade com Legendas automáticas, solidificando a presença de uma startup usando um poderoso gerador de vídeo para startups.
Uma demonstração de produto informativa de 50 segundos para gerentes de produto e equipes de vendas em startups de tecnologia, ilustrando as capacidades do software de edição de vídeo com IA para criar demonstrações eficazes. O estilo visual deve ser claro, semelhante a um tutorial e fácil de seguir, incorporando gravações de tela do software em ação, acompanhadas por uma narração calma e instrutiva. Ilustre como ativos externos podem ser integrados de forma perfeita usando suporte de Biblioteca de mídia/estoque para melhorar a clareza e o impacto da demonstração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo para Startups

Transforme suas ideias em conteúdo de marketing atraente e vídeos para redes sociais com geração de vídeo impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto ou escolhendo um template para gerar um vídeo profissional, transformando seu conteúdo escrito em visuais dinâmicos com nosso recurso de texto-para-vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para apresentar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para alinhar perfeitamente com a identidade única da sua marca.
3
Step 3
Adicione Elementos de Branding
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles abrangentes de branding para garantir que cada vídeo reflita a imagem profissional da sua startup.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o em vários formatos otimizados para diferentes plataformas, tornando-o pronto para compartilhar em seus canais de marketing e redes sociais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode transformar texto em conteúdo de vídeo envolvente?

O HeyGen capacita você a converter seus roteiros em vídeos profissionais usando avatares de IA realistas e visuais dinâmicos. Essa capacidade torna simples criar conteúdo de marketing atraente de forma rápida e eficiente.

Que tipo de avatares de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA realistas que você pode personalizar para representar sua marca. Esses avatares de IA melhoram sua presença em vídeo e ajudam a manter a consistência da marca em todas as suas comunicações.

O HeyGen oferece templates para produção rápida de vídeos?

Sim, o HeyGen possui uma biblioteca abrangente de templates projetados profissionalmente para iniciar seu processo de criação de vídeos. Esses templates são perfeitos para gerar uma variedade de conteúdos, incluindo vídeos envolventes para redes sociais.

O HeyGen pode simplificar a criação de vídeos para novos negócios?

O HeyGen serve como um poderoso gerador de vídeo com IA, simplificando todo o fluxo de trabalho de produção de vídeo para empresas e startups. Ele permite que você crie vídeos de alta qualidade sem precisar de habilidades extensas de edição ou equipamentos caros.

