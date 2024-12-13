Empodere Sua Marca com um Gerador de Vídeos para Empresas
Acelere sua produção de vídeos com modelos e cenas prontos para uso, capacitando empresas a criar conteúdo de vídeo impressionante sem expertise em design.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de treinamento profissional e envolvente de 45 segundos voltado para departamentos de RH corporativos, ilustrando o processo fluido de desenvolvimento de "vídeos de treinamento" para a integração de novos funcionários usando os diversos modelos e cenas da HeyGen e geração de narração clara. O áudio deve ser calmo e autoritário, apresentando avatares de IA como guias acessíveis dentro de uma estética visual corporativa e limpa.
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing digital, destacando a rápida criação de conteúdo para campanhas em redes sociais. Este "vídeo promocional" deve apresentar cortes rápidos e um estilo visualmente rico, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen e legendas automáticas para disseminar rapidamente mensagens-chave, demonstrando fluxos de trabalho eficientes de "conteúdo de vídeo".
Produza um vídeo explicativo de 90 segundos para gerentes de produto, introduzindo novos recursos de software para uma base de usuários global, focando nas capacidades de "localização". O estilo visual deve ser tecnicamente ilustrativo, mas envolvente, com avatares de IA da HeyGen falando em vários idiomas por meio de geração de narração e redimensionamento e exportação de proporções adaptáveis para se adequar a diferentes plataformas, mostrando a criação avançada de "vídeo de IA".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Crie Anúncios em Vídeo de Alto Impacto.
Produza rapidamente anúncios em vídeo atraentes que capturam a atenção e geram resultados para o seu negócio.
Aprimore o Treinamento de Funcionários.
Melhore o aprendizado e a retenção desenvolvendo vídeos de treinamento envolventes impulsionados por IA para sua força de trabalho.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA para empresas?
A HeyGen atua como um poderoso gerador de vídeos de IA, transformando texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade rapidamente, perfeito para marketing, treinamento e comunicações internas. Ela simplifica a criação de vídeos, permitindo que as empresas produzam vídeos profissionais sem recursos extensivos de produção.
Que controle criativo a HeyGen oferece para vídeos de IA personalizados?
A HeyGen oferece um extenso controle criativo, incluindo uma ampla gama de avatares de IA, opções de personalização de marca e acesso a uma rica biblioteca de mídia de estoque. Os usuários também podem aproveitar recursos de áudio sincronizado e sincronização labial para criar narrativas de vídeo altamente envolventes e personalizadas.
A HeyGen pode transformar meus roteiros em vídeos com narrações realistas?
Sim, a HeyGen se destaca como um gerador de texto para vídeo, permitindo que você insira seu roteiro e gere vídeos completos com narrações de som natural. Essa capacidade, combinada com avatares de IA, traz seu conteúdo escrito à vida de forma eficiente.
Como a HeyGen pode apoiar as necessidades de comunicação global com vídeo?
A HeyGen facilita a comunicação global por meio de recursos como suporte multilíngue e legendas ocultas, tornando seus vídeos acessíveis em todo o mundo. Sua ampla seleção de modelos também ajuda na produção rápida de vídeos de marketing e treinamento localizados.