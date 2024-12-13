aplicativo gerador de vídeo para Criação Instantânea de Vídeos por IA

Transforme seus roteiros em vídeos profissionais e envolventes instantaneamente com capacidades avançadas de texto para vídeo.

Crie um vídeo promocional vibrante de 30 segundos voltado para profissionais de marketing em redes sociais, demonstrando o processo fácil de transformar um roteiro de marketing em um anúncio atraente de "Gerador de Vídeo por IA". Este vídeo deve apresentar um estilo visual rápido e impactante, com música de fundo animada e uma narração profissional de "Geração de Voz" destacando a simplicidade do "Texto para vídeo a partir de roteiro" usando as capacidades do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como desmistificar serviços ou produtos complexos. Utilize uma estética visual limpa e moderna, com uma voz amigável e clara de "Avatares de IA", para apresentar informações concisas. Destaque o recurso de "Avatares de IA" do HeyGen para trazer um toque envolvente e humano aos seus "Vídeos Explicativos", simplificando detalhes técnicos para seu público.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico de 60 segundos no estilo "Anúncios UGC" para marcas de e-commerce, capturando a genuína empolgação de uma avaliação de produto. O estilo visual deve ser brilhante e gerado pelo usuário, complementado por uma "Geração de Voz" entusiasmada e "Legendas" claras para maximizar a acessibilidade. Utilize o recurso de "Legendas" do HeyGen para garantir que a mensagem dos seus "Vídeos UGC" seja efetivamente transmitida, mesmo sem som.
Prompt de Exemplo 3
Conceba um trailer curto de 30 segundos de "Filmes por IA" projetado para cineastas aspirantes, demonstrando o potencial criativo da "Geração de Vídeo por IA". O vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio cinematográfico e dramático, aproveitando a extensa "Biblioteca de Mídia/suporte de estoque" do HeyGen para visuais impressionantes e música de fundo evocativa. Mostre como os "Modelos e cenas" podem iniciar conceitos imaginativos de "Filmes por IA" com facilidade.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona um aplicativo gerador de vídeo

Transforme suas ideias em histórias visuais envolventes sem esforço. Nosso aplicativo gerador de vídeo intuitivo guia você em cada etapa para produzir vídeos de IA de qualidade profissional com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Comece criando seu conteúdo, seja um roteiro detalhado ou simples tópicos. Utilize nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para dar vida às suas ideias.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Nossos avatares de IA oferecem uma presença profissional e envolvente na tela.
3
Step 3
Adicione Áudio Envolvente
Enriqueça seu vídeo com áudio de alta qualidade usando nossa Geração de Voz. Selecione entre várias vozes para combinar com o tom desejado.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez satisfeito, Exporte seu vídeo completo. Nosso recurso de Redimensionamento de proporção e exportações garante que seus vídeos de IA estejam prontos para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie depoimentos em vídeo impactantes e histórias de sucesso para construir confiança e demonstrar efetivamente o valor do seu produto.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos por IA para projetos criativos?

O HeyGen capacita os usuários a simplificar a geração de vídeos por IA transformando roteiros em visuais atraentes. Nossa plataforma oferece uma experiência de Texto para Vídeo sem complicações, perfeita para criar Vídeos Explicativos dinâmicos e vídeos UGC envolventes de forma eficiente.

O HeyGen pode transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA realistas?

Com certeza, o HeyGen se destaca em transformar seu roteiro em vídeos de alta qualidade usando avatares de IA avançados. Nossa funcionalidade inovadora de Texto para Vídeo dá vida aos seus conceitos com porta-vozes profissionais, tornando a geração de vídeos por IA acessível a todos.

Que controle criativo o HeyGen oferece para personalizar a aparência dos vídeos e narrações?

O HeyGen oferece amplo controle criativo, permitindo que você personalize vídeos de IA com branding personalizado, logotipos e esquemas de cores. Utilize nosso poderoso Gerador de Voz para selecionar entre diversas vozes ou até mesmo criar uma clonagem de voz de IA personalizada para combinar perfeitamente com o tom e a música desejados para resultados profissionais.

O HeyGen é adequado para criar vários tipos de vídeos por IA, como conteúdo explicativo e anúncios em redes sociais?

Sim, o HeyGen é um Gerador de Vídeos por IA versátil, projetado para uma ampla gama de aplicações criativas, incluindo Vídeos Explicativos impactantes e Anúncios UGC cativantes. Com nosso aplicativo gerador de vídeo intuitivo, você pode facilmente converter Imagem para Vídeo ou Texto para Vídeo para produzir conteúdo de alta qualidade para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo