Criador de Folhetos em Vídeo: Crie Folhetos Digitais Envolventes
Gere folhetos em vídeo atraentes com geração de voz profissional para máximo impacto.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para equipes de vendas e gerentes de produto, destacando a rápida criação de conteúdo. Empregue um estilo visual rápido e envolvente com vários avatares de IA realistas apresentando recursos do produto. Uma voz enérgica de IA, gerada a partir de um roteiro conciso, enfatizará a velocidade e eficiência do gerador de folhetos em vídeo da IA usando capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Desenvolva um vídeo explicativo sofisticado de 90 segundos para especialistas em branding corporativo e agências de marketing, focando na personalização profissional. O estilo visual e de áudio deve ser polido e corporativo, demonstrando a ampla seleção de Modelos e cenas e a integração perfeita de elementos de branding personalizados, apoiado por uma voz profissional de IA que mostra a versatilidade do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Desenhe um vídeo tutorial conciso de 30 segundos para organizadores de eventos e distribuidores de conteúdo, ilustrando a facilidade de compartilhamento de saída em alta resolução. A estética visual deve ser moderna e eficiente, focando na qualidade do vídeo final e nas várias opções de compartilhamento, enquanto uma voz clara e informativa de IA explica como é fácil baixar e compartilhar o folheto em vídeo concluído, enfatizando a utilidade do redimensionamento de proporção e exportações para diversas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Folhetos em Vídeo Promocionais Dinâmicos.
Produza rapidamente folhetos digitais em vídeo promocionais cativantes com IA, perfeitos para lançamentos de produtos e campanhas de marketing.
Compartilhe Folhetos Digitais em Vídeo Envolventes Online.
Gere folhetos digitais em vídeo que param a rolagem, projetados para mídias sociais, aprimorando sua presença e alcance online.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen utiliza IA para criar folhetos em vídeo realistas?
A HeyGen utiliza IA avançada para gerar vozes profissionais de IA e avatares de IA realistas, transformando roteiros em folhetos em vídeo envolventes. Essa narrativa visual automatizada garante uma apresentação de alta qualidade com mínimo esforço.
Quais ferramentas de design personalizáveis estão disponíveis para folhetos em vídeo da HeyGen?
A HeyGen oferece um editor intuitivo com ferramentas de edição de arrastar e soltar, modelos dinâmicos e integração de kit de marca. Isso permite que os usuários criem designs personalizados e personalizem sua marca de forma eficaz dentro de seu folheto digital em vídeo.
Os folhetos em vídeo da HeyGen podem incluir elementos interativos e branding personalizado?
Sim, a HeyGen permite a integração de elementos de branding personalizados e elementos interativos, como sobreposições de chamada para ação. Isso aumenta o engajamento e permite a personalização rápida de vídeos para equipes de marketing e vendas.
Quais são as capacidades de exportação e compartilhamento para folhetos em vídeo da HeyGen?
A HeyGen oferece opções de saída em alta resolução, permitindo que os usuários baixem e compartilhem facilmente seus folhetos digitais em vídeo. Isso garante qualidade ideal para publicidade em vídeo online e marketing de produtos eficaz.