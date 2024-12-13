Criador de Folhetos em Vídeo: Crie Folhetos Digitais Envolventes

Gere folhetos em vídeo atraentes com geração de voz profissional para máximo impacto.

Produza um vídeo instrutivo de 1 minuto direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing novos na criação de vídeos, demonstrando o poder de um editor intuitivo. O estilo visual deve ser limpo, apresentando gravações de tela passo a passo, enquanto uma voz autoritária de IA guia os espectadores pelas ferramentas de edição de arrastar e soltar para criar um folheto digital em vídeo, mostrando como o design complexo é tratado sem esforço pela IA.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos para equipes de vendas e gerentes de produto, destacando a rápida criação de conteúdo. Empregue um estilo visual rápido e envolvente com vários avatares de IA realistas apresentando recursos do produto. Uma voz enérgica de IA, gerada a partir de um roteiro conciso, enfatizará a velocidade e eficiência do gerador de folhetos em vídeo da IA usando capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo sofisticado de 90 segundos para especialistas em branding corporativo e agências de marketing, focando na personalização profissional. O estilo visual e de áudio deve ser polido e corporativo, demonstrando a ampla seleção de Modelos e cenas e a integração perfeita de elementos de branding personalizados, apoiado por uma voz profissional de IA que mostra a versatilidade do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial conciso de 30 segundos para organizadores de eventos e distribuidores de conteúdo, ilustrando a facilidade de compartilhamento de saída em alta resolução. A estética visual deve ser moderna e eficiente, focando na qualidade do vídeo final e nas várias opções de compartilhamento, enquanto uma voz clara e informativa de IA explica como é fácil baixar e compartilhar o folheto em vídeo concluído, enfatizando a utilidade do redimensionamento de proporção e exportações para diversas plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Folhetos em Vídeo

Crie folhetos digitais em vídeo impressionantes em apenas quatro passos simples, transformando sua mensagem em uma experiência visual envolvente.

1
Step 1
Selecione Seu Ponto de Partida
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de folhetos em vídeo projetados por especialistas ou comece com uma tela em branco para construir seu folheto digital em vídeo único.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Dê vida ao seu roteiro usando nossas capacidades de scriptwriting com IA, incluindo avatares de IA realistas e cenas dinâmicas para narrativas envolventes.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Integre a identidade única da sua marca usando controles de Branding robustos (logo, cores), garantindo que cada folheto digital em vídeo reflita seu estilo corporativo.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Folheto
Uma vez finalizado, utilize saída em alta resolução e redimensionamento flexível de proporção para preparar seu folheto em vídeo para compartilhamento perfeito em todas as plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso com Folhetos de Testemunhos em Vídeo

.

Transforme depoimentos de clientes em folhetos em vídeo envolventes, construindo confiança e credibilidade para sua marca sem esforço.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criar folhetos em vídeo realistas?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar vozes profissionais de IA e avatares de IA realistas, transformando roteiros em folhetos em vídeo envolventes. Essa narrativa visual automatizada garante uma apresentação de alta qualidade com mínimo esforço.

Quais ferramentas de design personalizáveis estão disponíveis para folhetos em vídeo da HeyGen?

A HeyGen oferece um editor intuitivo com ferramentas de edição de arrastar e soltar, modelos dinâmicos e integração de kit de marca. Isso permite que os usuários criem designs personalizados e personalizem sua marca de forma eficaz dentro de seu folheto digital em vídeo.

Os folhetos em vídeo da HeyGen podem incluir elementos interativos e branding personalizado?

Sim, a HeyGen permite a integração de elementos de branding personalizados e elementos interativos, como sobreposições de chamada para ação. Isso aumenta o engajamento e permite a personalização rápida de vídeos para equipes de marketing e vendas.

Quais são as capacidades de exportação e compartilhamento para folhetos em vídeo da HeyGen?

A HeyGen oferece opções de saída em alta resolução, permitindo que os usuários baixem e compartilhem facilmente seus folhetos digitais em vídeo. Isso garante qualidade ideal para publicidade em vídeo online e marketing de produtos eficaz.

