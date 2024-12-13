Sim, o HeyGen é um criador de vídeos online com tecnologia AI projetado para simplificar significativamente a educação em saúde pet. As clínicas podem aproveitar a função de texto-para-vídeo e a narração automática e legendas para rapidamente produzir vídeos claros e concisos explicando informações vitais para donos de pets sem necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo.