Crie vídeos verticais que param a rolagem para plataformas sociais sem esforço. Nossa funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro simplifica sua criação de conteúdo.

Crie um vídeo vertical vibrante de 30 segundos para aspirantes a criadores de Reels no Instagram, demonstrando como transformar rapidamente ideias em conteúdo envolvente de curta duração. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente atraente, usando música de fundo animada e uma narração clara e entusiástica para destacar o poder de "Modelos & cenas" e "Geração de narração" para uma experiência impactante de "criador de vídeos verticais".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo nítido de 45 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que precisam de um "gerador de vídeos verticais com IA" mas têm pouco tempo. Mostre uma demonstração visual limpa e profissional de como transformar texto em um vídeo vertical cativante, utilizando "Avatares de IA" e "Texto para vídeo a partir de roteiro" para tornar o processo incrivelmente "fácil de usar", completo com uma narração confiante e explicativa.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma narrativa pessoal de 60 segundos voltada para indivíduos ansiosos para compartilhar suas histórias nas "redes sociais" através de "vídeos verticais". Este vídeo deve adotar um estilo visual cinematográfico e autêntico com música de fundo acolhedora, focando em como "Legendas" e o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" podem aprimorar a narrativa, permitindo que os usuários "adicionem texto" e emoção sem esforço.
Prompt de Exemplo 3
Crie um tutorial moderno e acelerado de 15 segundos para "editor de vídeo vertical online" para profissionais de marketing ocupados, mostrando como rapidamente se pode reaproveitar conteúdo para plataformas sociais. O estilo visual deve ser limpo e rico em gráficos, acompanhado por música energética, enfatizando "Redimensionamento de proporção e exportações" e os diversos "Modelos & cenas" para agilizar a criação de conteúdo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos Verticais

Crie facilmente vídeos verticais impressionantes otimizados para redes sociais com nosso editor online intuitivo. Projete, personalize e compartilhe seu conteúdo de forma rápida e profissional.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Comece seu vídeo vertical selecionando entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para redes sociais, garantindo uma base envolvente para seu conteúdo.
2
Step 2
Carregue ou Selecione Mídia
Preencha seu vídeo com visuais usando o extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen, ou carregue facilmente seu próprio conteúdo para personalizar sua mensagem.
3
Step 3
Gere Narrações Humanas
Adicione um toque profissional ao seu vídeo gerando narrações com som humano, aprimorando sua narrativa e envolvendo seu público de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Vertical
Finalize sua criação exportando seu vídeo vertical no formato ideal de 9:16, pronto para ser compartilhado em todas as plataformas sociais.

Casos de Uso

Crie histórias de sucesso de clientes verticais envolventes

Destaque conquistas de clientes com depoimentos dinâmicos em vídeo vertical, construindo confiança e credibilidade.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeos verticais?

O HeyGen capacita você a criar vídeos verticais cativantes para plataformas de mídia social como Reels do Instagram sem esforço. Aproveite nossos diversos modelos de vídeo, ferramentas com tecnologia de IA e uma vasta biblioteca de mídia de estoque para dar vida à sua visão criativa no formato ideal de 9:16.

O que torna o HeyGen um editor de vídeos verticais fácil de usar?

O HeyGen é projetado como um editor de vídeos verticais online intuitivo, apresentando uma interface de arrastar e soltar fácil de usar. Isso torna simples a criação de vídeos verticais impressionantes, mesmo se você for novo na edição de vídeos.

O HeyGen utiliza IA para gerar conteúdo de vídeos verticais?

Absolutamente, o HeyGen é um gerador avançado de vídeos verticais com IA que utiliza inteligência artificial para simplificar sua criação de conteúdo. Você pode transformar texto em vídeos cativantes, gerar narrações com som humano e adicionar legendas automaticamente para vídeos verticais polidos.

Como posso otimizar meus vídeos verticais para redes sociais com o HeyGen?

O HeyGen ajuda você a otimizar seus vídeos verticais para redes sociais, garantindo que estejam no formato perfeito de 9:16 para plataformas como Reels do Instagram. Você também pode adicionar legendas envolventes e aplicar controles de marca para manter uma presença consistente em seus canais.

