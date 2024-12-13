Gerador de Vídeos Verticais: Crie Shorts e Reels Envolventes

Crie vídeos verticais impressionantes para redes sociais em minutos, aproveitando a extensa biblioteca de mídia do HeyGen para conteúdo cativante.

Crie um vídeo vertical vibrante de 30 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo no TikTok, demonstrando uma dica rápida para conteúdo viral. Use um estilo visual dinâmico com música de fundo em alta e transições ágeis, destacando como o recurso 'Templates & scenes' do HeyGen pode rapidamente produzir vídeos curtos envolventes. Uma 'Geração de narração' animada deve guiar os espectadores pelos passos, atraindo aqueles que buscam melhorar seu jogo de 'criação de conteúdo' nas plataformas de mídia social.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo elegante de 45 segundos para Instagram Reels, direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, mostrando como elevar a presença da marca. Empregue um estilo visual limpo e profissional com suporte de 'Biblioteca de mídia/estoque de alta qualidade' e um 'Avatar de IA' amigável apresentando os principais benefícios. O vídeo deve integrar 'Legendas' de forma fluida e demonstrar o HeyGen como um poderoso 'gerador de vídeos verticais' para criar histórias de marca polidas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo informativo de 60 segundos, projetado para entusiastas de tecnologia e educadores, desvendando o conceito central de 'Narrações de IA' na produção de vídeo moderna. O estilo visual deve ser claro e moderno, usando gráficos animados para ilustrar ideias complexas, acompanhado por uma 'Geração de narração' autoritária, mas acessível. Este vídeo deve enfatizar a capacidade do HeyGen de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para criação de conteúdo eficiente e sua habilidade de 'Redimensionar proporção e exportar' para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um curto inspirador de 15 segundos para criativos freelancers e contadores de histórias, explorando as possibilidades ilimitadas de 'Geração de cenários personalizados' com IA. O estilo visual e de áudio deve ser artístico e cinematográfico, usando visuais abstratos e música de fundo evocativa, culminando em uma mensagem poderosa entregue por um 'Avatar de IA' personalizado. Este prompt visa acender a imaginação, mostrando como o HeyGen ajuda a expandir os limites criativos para 'criação de conteúdo'.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Verticais

Crie vídeos verticais impressionantes para plataformas de mídia social como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts em apenas quatro passos simples.

1
Step 1
Selecione um Template ou Comece do Zero
Inicie sua criação de conteúdo escolhendo de uma rica biblioteca de **templates** pré-desenhados ou comece do zero. Os diversos **templates & scenes** do HeyGen agilizam seu fluxo de trabalho para vídeos verticais.
2
Step 2
Adicione Elementos Envolventes
Aumente o apelo do seu vídeo integrando **legendas** para acessibilidade e impacto. O recurso de **legendas** do HeyGen transcreve automaticamente e adiciona texto ao seu conteúdo vertical.
3
Step 3
Aplique Formatação Vertical
Garanta que seu vídeo esteja perfeitamente otimizado para visualização móvel ajustando-o para a proporção ideal de **9:16**. Nosso recurso de **redimensionamento de proporção e exportação** ajusta seu conteúdo sem esforço.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize seu projeto e baixe seu vídeo vertical de alta qualidade. O HeyGen garante exportações **sem marca d'água**, proporcionando um acabamento profissional pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Vertical Inspirador

Desenvolva vídeos verticais poderosos e inspiradores para se conectar e inspirar seu público nos populares canais de mídia social.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode elevar meu conteúdo de vídeo vertical para redes sociais?

HeyGen é um poderoso gerador de vídeos verticais que permite criar Reels do Instagram, Shorts do YouTube e vídeos do TikTok cativantes. Aproveite nossos templates profissionalmente projetados e narrações de IA para gerar criação de conteúdo de alta qualidade sem esforço.

Posso criar vídeos verticais envolventes com o HeyGen sem habilidades extensas de edição?

Absolutamente. O editor intuitivo de arrastar e soltar do HeyGen e suas capacidades avançadas de IA simplificam o processo de criação de vídeos verticais. Você pode rapidamente produzir vídeos verticais de nível profissional, perfeitos para qualquer plataforma de mídia social.

O HeyGen suporta a personalização de vídeos verticais com a identidade única da minha marca?

Sim, o HeyGen capacita você a manter uma presença de marca consistente. Utilize nossos recursos de kit de marca e geração de cenários personalizados para integrar seu logotipo, cores e estética específica, garantindo que seus anúncios de vídeo vertical estejam perfeitamente alinhados com sua identidade.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para fazer vídeos verticais em alta?

HeyGen oferece um conjunto de ferramentas criativas para gerar vídeos verticais em alta. Explore visuais gerados por IA, música de fundo dinâmica e uma rica biblioteca de mídia de estoque para fazer seus vídeos verticais se destacarem em plataformas como TikTok e Instagram Reels.

