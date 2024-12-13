Desenvolva um vídeo técnico de 90 segundos voltado para profissionais de tecnologia e desenvolvedores, demonstrando como o HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos por IA. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando sobreposições de texto dinâmicas e uma narração clara e articulada. Mostre o poder da conversão de texto em vídeo a partir de um roteiro, transformando um documento técnico complexo em visuais envolventes, destacando a precisão dos avatares de IA.

Gerar Vídeo