Criador de Vídeos de Apresentação de Locais: Atraia Mais Reservas

Elimine filmagens no local com geração de vídeo por IA. Use texto para vídeo a partir de roteiro para criar vídeos promocionais de eventos atraentes que atraem reservas.

Desenvolva um vídeo envolvente de 1 minuto demonstrando como gerentes de locais e equipes de marketing de espaços para eventos podem criar conteúdos impressionantes de "criador de vídeos de apresentação de locais" sem filmagens no local, usando o recurso "texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com cortes dinâmicos entre diferentes espaços virtuais, acompanhado por música de fundo inspiradora e narração clara e concisa destacando a facilidade da "geração de vídeo por IA".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing vibrante de 45 segundos voltado para pequenos empresários e planejadores de eventos, ilustrando como eles podem facilmente atrair mais reservas personalizando seu conteúdo promocional. O vídeo deve adotar um estilo visual brilhante e envolvente com gráficos modernos e uma trilha sonora animada, apresentando uma narração amigável explicando a utilidade dos "templates e cenas" do HeyGen para gerar "vídeos de marketing" profissionais para seus locais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia técnico imersivo de 90 segundos para organizadores de eventos corporativos e grupos de hospitalidade de alto padrão, mostrando as capacidades avançadas do HeyGen como uma sofisticada "ferramenta de criação de vídeos" com controles de marca robustos. A apresentação visual deve ser sofisticada e de alta fidelidade, utilizando "avatares de IA" para narrar tutoriais de recursos complexos, acompanhados por uma voz autoritária e efeitos sonoros sutis que transmitam profissionalismo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um "vídeo promocional de evento" de 30 segundos, rápido e dinâmico, para profissionais de marketing de mídia social e promotores de eventos, destacando os principais destaques de um local fictício. O vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e vibrante com cortes rápidos, ao som de música popular e energética, e incluir legendas concisas e dinâmicas para engajamento em várias plataformas. Demonstre como a capacidade de "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" do HeyGen torna a adaptação de conteúdo para diversos feeds de mídia social sem esforço.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar um Vídeo de Apresentação de Local

Crie facilmente vídeos promocionais de eventos impressionantes para o seu local, atraindo mais reservas com geração de vídeo por IA e templates personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo seu roteiro envolvente. Nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro transforma seu texto em conteúdo de vídeo dinâmico, simplificando seu processo criativo.
2
Step 2
Selecione um Template
Escolha entre uma ampla seleção de templates personalizáveis para mostrar efetivamente seu local. Estes fornecem um ponto de partida profissional para a criação do seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Elementos com Tecnologia de IA
Incorpore avatares de IA para apresentar os principais recursos do seu local ou gere uma narração envolvente para articular sua mensagem de forma clara e profissional.
4
Step 4
Aplique a Marca e Exporte
Finalize seu vídeo com controles de marca, adicionando seu logotipo e cores da marca. Exporte seu vídeo de alta qualidade para compartilhamento perfeito nas redes sociais para atrair mais reservas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso do Local

.

Desenvolva vídeos de IA envolventes para mostrar eventos bem-sucedidos e depoimentos, construindo confiança e atraindo novas reservas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeo por IA para marketing?

O HeyGen capacita os usuários com capacidades avançadas de geração de vídeo por IA, transformando texto em vídeo a partir do seu roteiro em conteúdo envolvente. Esta ferramenta de criação de vídeos apresenta avatares de IA realistas, eliminando a necessidade de filmagens no local e simplificando significativamente o processo de produção de vídeos de marketing.

Posso personalizar meu vídeo de apresentação de local com elementos de marca usando o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles de marca robustos e templates personalizáveis, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo, cores da marca e mensagens específicas. Isso garante que cada vídeo de apresentação de local e vídeo promocional de evento que você criar esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Quais recursos técnicos tornam o HeyGen uma ferramenta eficiente de criação de vídeos para empresas?

O HeyGen oferece uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, suporta exportações de qualidade 4K impressionantes e inclui funcionalidades poderosas como texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração. Esses aspectos técnicos permitem que as empresas produzam vídeos de marketing profissionais de forma eficiente.

O HeyGen suporta a criação de vídeos promocionais de eventos de alta qualidade e outros conteúdos de marketing?

Absolutamente. Como uma plataforma líder de geração de vídeo por IA, o HeyGen é ideal para criar diversos vídeos de marketing, incluindo vídeos promocionais de eventos envolventes e vídeos de apresentação de locais detalhados. Suas capacidades, incluindo avatares de IA e templates personalizáveis, ajudam as empresas a atrair mais reservas por meio de conteúdo profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo