Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de arrecadação de fundos de 2 minutos para fundadores de startups em estágio inicial apresentando-se a capitalistas de risco, destacando seu produto e oportunidade de mercado. Empregue um estilo de animação energético e moderno, com gráficos de movimento vibrantes e uma trilha sonora animada, tudo narrado por uma voz de IA confiante para transmitir paixão e inovação. Este vídeo explicativo de startup deve ser criado de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente um pitch deck em conteúdo visual atraente.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de marketing de VC conciso de 1 minuto voltado para potenciais parceiros limitados e investidores institucionais, detalhando a tese de investimento de um fundo específico ou uma nova oferta de serviço. A apresentação visual deve ser elegante e de alto impacto, incorporando elementos de marca e filmagens de estoque polidas, com uma narração profissional e persuasiva de IA. Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para rapidamente encontrar visuais relevantes, garantindo que o vídeo mantenha uma estética premium enquanto comunica eficientemente proposições de valor financeiro complexas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo de 45 segundos explicando o processo de negociação de term sheet em capital de risco para aspirantes a empreendedores. O estilo visual deve ser claro e orientado por infográficos, usando ícones simples e sobreposições de texto para detalhar cada etapa, acompanhado por uma voz de IA precisa e articulada. Garanta máxima acessibilidade e compreensão gerando legendas automáticas através da HeyGen, tornando a explicação detalhada fácil de seguir para um público técnico.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Vídeos Explicativos de Capital de Risco

Transforme sem esforço conceitos financeiros complexos em vídeos explicativos de investimento envolventes que cativam investidores e impulsionam seus esforços de arrecadação de fundos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu pitch de capital de risco ou narrativa de investimento, e a capacidade de texto-para-vídeo com IA da nossa plataforma gerará instantaneamente cenas de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de modelos profissionais ou incorpore avatares de IA envolventes para representar visualmente seus conceitos complexos de investimento.
3
Step 3
Refine Sua Mensagem
Aprimore seu vídeo de arrecadação de fundos com várias opções de narração de IA, música de fundo e controles de marca para garantir que sua mensagem ressoe claramente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo de alta qualidade com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e compartilhe-o sem esforço em plataformas para atrair potenciais investidores.

Casos de Uso

Destaque Histórias de Sucesso do Portfólio

Crie vídeos de IA atraentes para mostrar o crescimento bem-sucedido de empresas do portfólio, demonstrando impacto de investimento e atraindo futuros parceiros limitados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos de investimento com IA?

A HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto-para-vídeo com IA para agilizar a produção de vídeos explicativos de investimento. Os usuários podem facilmente transformar roteiros em vídeos dinâmicos com avatares de IA realistas e narração de IA, simplificando significativamente conceitos complexos de investimento sem a necessidade de habilidades extensas de produção de vídeo.

Quais opções de personalização estão disponíveis na HeyGen para vídeos explicativos de capital de risco com marca?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você personalize totalmente seus vídeos explicativos de capital de risco. Você pode incorporar o logotipo da sua empresa, cores específicas da marca e escolher entre uma variedade de modelos e cenas para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com sua estratégia de marketing de VC e identidade de marca.

A HeyGen facilita a exportação e compartilhamento sem complicações de vídeos de arrecadação de fundos de alta qualidade?

Com certeza, a HeyGen torna fácil exportar e compartilhar seus vídeos de arrecadação de fundos finalizados em vários formatos. Uma vez que seus vídeos envolventes estejam completos, você pode facilmente baixá-los em alta resolução, prontos para serem apresentados a investidores ou distribuídos em suas plataformas digitais para máximo impacto.

Por que escolher a HeyGen como sua plataforma preferida para simplificar conceitos complexos de investimento com vídeos envolventes?

A HeyGen é um criador de vídeos explicativos intuitivo que permite criar narrativas de vídeo atraentes sem ferramentas complexas. Seu editor de arrastar e soltar, juntamente com avatares de IA e narração de IA, ajuda a simplificar conceitos complexos de investimento, tornando-se a solução ideal para vídeos explicativos de gestão de patrimônio e startups.

