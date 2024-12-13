Gerador de Vídeos de Treinamento para Fornecedores: Crie Vídeos de IA Rápido

Transforme a integração de fornecedores com vídeos de treinamento profissionais impulsionados por IA, aproveitando avatares de IA personalizáveis para conteúdo envolvente.

Imagine um vídeo de 1 minuto projetado para novos representantes de fornecedores, oferecendo uma introdução profissional e acolhedora ao processo de integração da sua empresa. Este curto vídeo de treinamento utilizaria avatares de IA da HeyGen para apresentar informações-chave de forma clara, apoiado por narração gerada por IA, garantindo uma experiência de aprendizado envolvente e concisa focada na integração de fornecedores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos especificamente para fornecedores existentes, detalhando as últimas atualizações do seu portal de fornecedores. Empregue um estilo visual nítido e passo a passo com narração fácil de entender, aproveitando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar conteúdo claro, e adicione legendas para acessibilidade nestes vídeos essenciais de Treinamento do Portal de Fornecedores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo dinâmico de 2 minutos voltado para equipes de L&D, mostrando como a HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo de treinamento de alta qualidade. Este vídeo deve apresentar visuais envolventes e personalizáveis extraídos dos modelos e cenas da HeyGen, com diversas opções de geração de narração para demonstrar suporte multilíngue para uma base global de fornecedores.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo demonstrativo de 45 segundos para equipes internas de gerenciamento de fornecedores, ilustrando um novo recurso dentro do seu sistema interno. O vídeo deve usar principalmente gravações de tela precisas com explicações sobrepostas, que podem ser otimizadas usando o recurso de redimensionamento de proporção de aspecto e exportação da HeyGen para várias plataformas, juntamente com legendas adicionadas para clareza no gerenciamento de fornecedores.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Fornecedores

Crie rapidamente vídeos de treinamento profissionais e envolventes para o seu portal de fornecedores com ferramentas impulsionadas por IA, simplificando a integração e a educação.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Comece inserindo seu conteúdo escrito. Nossa IA de texto para vídeo transformará instantaneamente seu roteiro em uma apresentação visual dinâmica, formando a base do seu treinamento para fornecedores.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para ser o apresentador envolvente do seu vídeo. Isso traz um toque humano sem a necessidade de câmeras ou filmagens, perfeito para a integração de fornecedores.
3
Step 3
Adicione Elementos de Marca
Aplique sua identidade de marca às cenas com logotipos personalizados, cores e música de fundo. Isso garante que seus vídeos de treinamento para fornecedores estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes visuais da sua empresa.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu projeto e exporte seus vídeos de treinamento para fornecedores em alta qualidade em várias proporções de aspecto. Compartilhe-os facilmente em suas plataformas para educar e integrar novos fornecedores de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere a Produção de Vídeos de Treinamento

Gere rapidamente vídeos de treinamento para fornecedores profissionais e envolventes em minutos, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de produção.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen cria vídeos de treinamento de IA de forma eficiente?

A HeyGen utiliza avatares de IA avançados e um robusto motor de texto para vídeo para transformar seus roteiros em vídeos de treinamento de IA envolventes com eficiência incomparável. Essa poderosa capacidade permite que equipes de L&D produzam rapidamente conteúdo de treinamento de alta qualidade para gerenciamento e integração de fornecedores.

A HeyGen pode personalizar vídeos de treinamento de fornecedores com elementos específicos da marca?

Absolutamente. A HeyGen permite controle abrangente de branding, permitindo que você incorpore facilmente o logotipo da sua organização, cores da marca e elementos visuais únicos usando cenas de marca e modelos personalizáveis. Isso garante que seus vídeos de treinamento de fornecedores estejam perfeitamente alinhados com a identidade corporativa.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para produzir treinamento detalhado do portal de fornecedores?

A HeyGen fornece recursos técnicos essenciais, como gravação de tela integrada, perfeita para demonstrar portais de fornecedores complexos ou interfaces de software diretamente dentro de seus vídeos de treinamento. Além disso, você pode utilizar narração gerada por IA para uma narração clara e incluir automaticamente legendas para melhorar a compreensão.

A HeyGen suporta recursos de acessibilidade como legendas multilíngues para conteúdo de treinamento?

Sim, a HeyGen é projetada com acessibilidade em mente, oferecendo geração automática de legendas para todos os vídeos de treinamento de IA. Além disso, suas capacidades multilíngues permitem criar materiais de integração de fornecedores que alcançam efetivamente um público global diversificado, garantindo ampla compreensão.

