O Criador Definitivo de Vídeos de Integração de Fornecedores para Eficiência
Simplifique sua integração de fornecedores com geração de vídeo automatizada, transformando roteiros em vídeos envolventes sem esforço.
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos para fornecedores existentes, comunicando atualizações críticas de políticas e garantindo conformidade. O vídeo deve adotar um estilo visual direto e informativo, apresentando texto claro na tela para enfatizar as principais mudanças e uma narração profissional gerada usando a geração de voz da HeyGen. Utilize as legendas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão das novas regulamentações, tornando-o uma plataforma automatizada eficaz para 'Atualizações Instantâneas' essenciais relacionadas a vídeos de integração.
Desenhe um vídeo de microaprendizagem de 45 segundos para fornecedores sobre como enviar faturas através do novo módulo do portal. O vídeo deve ter um estilo visual animado, passo a passo, com transições envolventes e uma voz amigável gerada por IA. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para construir rapidamente este vídeo de treinamento, demonstrando como uma plataforma automatizada pode fornecer vídeos de treinamento eficientes usando Modelos Personalizáveis para tarefas específicas.
Produza um vídeo de anúncio de 2 minutos para todos os fornecedores ativos, detalhando um novo benefício ou recurso significativo em seu programa de parceria. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, incorporando visuais de alta qualidade e uma narrativa gerada por IA inspiradora. Use a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para enriquecer a narrativa visual com vídeos HD relevantes e isentos de royalties, aproveitando efetivamente a Geração de Vídeo Automatizada para criar uma mensagem convincente como criador de vídeos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Fornecedores.
Aproveite vídeos com tecnologia de IA para melhorar significativamente a compreensão e retenção de informações cruciais de integração e políticas pelos fornecedores.
Crie Conteúdo de Integração de Fornecedores Escalável.
Desenvolva rapidamente cursos de vídeo abrangentes para integração de fornecedores, garantindo a entrega consistente de informações a todos os parceiros globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?
A HeyGen é uma plataforma automatizada e fácil de usar que utiliza IA avançada para transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA realistas e narração por IA. Essa automação sem esforço simplifica todo o processo de produção de vídeo de texto para vídeo, tornando-o acessível para todos.
Posso personalizar meus vídeos usando a plataforma da HeyGen e modelos personalizáveis?
Sim, a HeyGen oferece opções de personalização completas e controles de branding poderosos para garantir que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente integrar seu logotipo, escolher cores da marca e utilizar modelos personalizáveis dentro do editor de vídeo para manter a consistência e o profissionalismo.
Quais recursos a HeyGen oferece para acessibilidade de vídeo e alcance global?
A HeyGen torna os vídeos acessíveis globalmente através da geração automatizada de legendas e narração por IA em vários idiomas, incluindo capacidades avançadas de plataforma de texto para fala. Isso permite criar facilmente conteúdo de treinamento multilíngue com texto na tela e legendas para públicos diversos, ampliando seu alcance.
A HeyGen suporta a integração de mídia externa ou ativos de estoque em vídeos?
Absolutamente, a HeyGen inclui suporte abrangente à biblioteca de mídia, permitindo que você integre facilmente sua própria mídia externa ou selecione entre uma ampla gama de vídeos e imagens HD isentos de royalties. Isso enriquece seu conteúdo de vídeo com elementos visuais diversos, complementando suas cenas geradas por IA e inserções de gravação de tela.