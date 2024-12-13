O HeyGen fornece um conjunto abrangente de ferramentas de edição e templates projetados para conteúdo automotivo criativo. Você pode utilizar controles de branding para integrar logotipos e cores personalizadas, escolher de uma biblioteca de mídia livre de royalties de vídeos de carros em estoque e aplicar várias sobreposições e efeitos para criar intros de carros únicas e vídeos de revisão de veículos.