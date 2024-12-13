Seu Criador de Vídeos de Valores para Conteúdo Envolvente

Crie facilmente vídeos impressionantes de valores da empresa com os poderosos avatares AI do HeyGen.

Gere um "vídeo de valores da empresa" de 45 segundos voltado para novos funcionários e potenciais clientes, destacando nosso compromisso através de gráficos modernos e limpos e visuais envolventes. Utilize um gerador de vídeo AI para criar uma narração profissional com música de fundo inspiradora, apresentando avatares AI explicando claramente cada valor central.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, projetado como um vídeo explicativo para destacar um novo recurso de produto com modelos brilhantes e profissionais e gráficos limpos. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para uma narração animada e energética, garantindo que ressoe com a agenda ocupada de um empreendedor.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos para a equipe interna, fornecendo uma atualização rápida sobre novas políticas da empresa com visuais claros e informativos da biblioteca de mídia e suporte de estoque. Certifique-se de que o áudio inclua uma narração calma e autoritária e legendas precisas para melhorar a compreensão e acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um curto vídeo de 15 segundos para redes sociais, usando visuais cinematográficos e branding personalizado para contar uma história de marca envolvente. Este vídeo precisa ser facilmente adaptável para diferentes plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, acompanhado por música de fundo evocativa para maximizar o engajamento.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Valores

Crie vídeos de valores da empresa de forma fácil com AI, transformando sua mensagem em visuais envolventes que ressoam.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece delineando os valores centrais da sua empresa. Utilize o recurso de texto para vídeo para transformar seu roteiro escrito em cenas dinâmicas, estabelecendo a base para seu vídeo envolvente.
2
Step 2
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo projetados para comunicação profissional. Personalize layouts e integre seus ativos de marca para garantir que seu vídeo de valores se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa.
3
Step 3
Adicione Seu Narrador
Enriqueça seu vídeo com um toque profissional. Selecione um avatar AI para apresentar seus valores ou gere uma narração clara para articular sua mensagem, tornando-a impactante e memorável.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de valores e exporte-o em um arquivo MP4 de alta resolução. Seu vídeo profissional gerado por AI está agora pronto para ser compartilhado internamente ou externamente, reforçando a missão da sua empresa.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunique Valores nas Redes Sociais

Gere vídeos envolventes para redes sociais em minutos para comunicar efetivamente os valores centrais da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a geração criativa de vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que simplifica todo o processo de criação de vídeos. Com nossas poderosas capacidades de texto para vídeo e avatares AI realistas, você pode transformar roteiros em visuais envolventes sem esforço, tornando-o ideal para vídeos de marketing ou vídeos de valores da empresa.

Quais opções de branding o HeyGen oferece para meus vídeos?

HeyGen capacita os usuários com extensas funcionalidades de Branding Personalizado para manter uma identidade de marca consistente. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores e utilizar modelos profissionais para criar vídeos com um estilo visual moderno que se alinha com sua marca.

O HeyGen pode produzir vídeos explicativos profissionais?

Sim, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos explicativos profissionais de forma eficiente. Utilize modelos de vídeo pré-fabricados, crie roteiros envolventes com áudio e narração sincronizados, e adicione legendas para uma saída de vídeo abrangente e de alta resolução.

O HeyGen é um editor de vídeo online eficaz?

HeyGen serve como um editor de vídeo online abrangente, oferecendo um processo completo de criação de vídeo do início ao fim. Nossa plataforma fornece ferramentas intuitivas para edições e transições, permitindo que você personalize proporções de aspecto e garanta a entrega de vídeos de qualidade profissional para qualquer caso de uso.

