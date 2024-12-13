Seu Criador de Vídeos de Valores para Conteúdo Envolvente
Crie facilmente vídeos impressionantes de valores da empresa com os poderosos avatares AI do HeyGen.
Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, projetado como um vídeo explicativo para destacar um novo recurso de produto com modelos brilhantes e profissionais e gráficos limpos. Aproveite a capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para uma narração animada e energética, garantindo que ressoe com a agenda ocupada de um empreendedor.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos para a equipe interna, fornecendo uma atualização rápida sobre novas políticas da empresa com visuais claros e informativos da biblioteca de mídia e suporte de estoque. Certifique-se de que o áudio inclua uma narração calma e autoritária e legendas precisas para melhorar a compreensão e acessibilidade.
Produza um curto vídeo de 15 segundos para redes sociais, usando visuais cinematográficos e branding personalizado para contar uma história de marca envolvente. Este vídeo precisa ser facilmente adaptável para diferentes plataformas através de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, acompanhado por música de fundo evocativa para maximizar o engajamento.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento Interno.
Aumente o engajamento e a retenção no treinamento interno com vídeos de valores gerados por AI.
Inspire e Articule Valores Centrais.
Inspire e eleve o público criando vídeos motivacionais envolventes que articulam seus valores centrais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a geração criativa de vídeos?
HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que simplifica todo o processo de criação de vídeos. Com nossas poderosas capacidades de texto para vídeo e avatares AI realistas, você pode transformar roteiros em visuais envolventes sem esforço, tornando-o ideal para vídeos de marketing ou vídeos de valores da empresa.
Quais opções de branding o HeyGen oferece para meus vídeos?
HeyGen capacita os usuários com extensas funcionalidades de Branding Personalizado para manter uma identidade de marca consistente. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores e utilizar modelos profissionais para criar vídeos com um estilo visual moderno que se alinha com sua marca.
O HeyGen pode produzir vídeos explicativos profissionais?
Sim, o HeyGen é projetado para ajudá-lo a criar vídeos explicativos profissionais de forma eficiente. Utilize modelos de vídeo pré-fabricados, crie roteiros envolventes com áudio e narração sincronizados, e adicione legendas para uma saída de vídeo abrangente e de alta resolução.
O HeyGen é um editor de vídeo online eficaz?
HeyGen serve como um editor de vídeo online abrangente, oferecendo um processo completo de criação de vídeo do início ao fim. Nossa plataforma fornece ferramentas intuitivas para edições e transições, permitindo que você personalize proporções de aspecto e garanta a entrega de vídeos de qualidade profissional para qualquer caso de uso.