Gerador de Vídeo AI: Crie Vídeos Impressionantes com Facilidade
Produza vídeos profissionais para marketing ou conteúdo explicativo com facilidade, aproveitando avatares AI realistas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de marketing de 90 segundos voltado para profissionais de marketing digital que buscam aprimorar suas campanhas. Este vídeo deve adotar um estilo dinâmico e visualmente rico, utilizando modelos e cenas pré-desenhados para demonstrar rapidamente a criação de vídeos explicativos envolventes. Inclua música de fundo animada e garanta que legendas/captions sejam geradas automaticamente para maximizar o alcance do público, mesmo em ambientes sem som.
Desenvolva um vídeo de treinamento interno de 2 minutos para treinadores corporativos e profissionais de RH sobre os benefícios de integrar vídeo AI no onboarding. A apresentação visual deve ser profissional e direta, apresentando um avatar AI diverso entregando os pontos principais em um tom claro e amigável, aprimorado por uma geração de narração precisa. A impressão geral deve ser de alta qualidade e informativa, enfatizando a facilidade de criação de conteúdo.
Crie um vídeo promocional de 45 segundos para pequenos empresários, projetado para inspirá-los a usar ferramentas avançadas de criação de vídeo para fins comerciais. O estilo visual deve ser inspirador e aspiracional, integrando filmagens de alta qualidade da biblioteca de mídia/recurso de suporte a estoque para alcançar visuais cinematográficos. Garanta que o resultado final possa ser otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para máximo impacto.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie Vídeos Motivacionais Inspiradores.
Produza vídeos AI edificantes para inspirar e conectar-se com seu público, comunicando efetivamente seus valores e mensagem centrais.
Destaque Histórias de Sucesso de Clientes.
Gere vídeos envolventes impulsionados por AI para compartilhar histórias autênticas de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando o valor da sua marca.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos AI?
HeyGen é um avançado gerador de vídeos AI que simplifica a criação de vídeos permitindo que os usuários transformem prompts de texto em vídeos de alta qualidade. Ele utiliza avatares AI realistas e tecnologia sofisticada de texto-para-vídeo para tornar o processo eficiente e acessível.
Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para produção de vídeo?
HeyGen fornece recursos técnicos robustos essenciais para a produção de vídeo moderna, incluindo narrações geradas por AI, legendas automáticas para maior acessibilidade e controles abrangentes de branding. Essas ferramentas garantem uma saída de vídeo de alta qualidade adequada para diversos fins comerciais.
O HeyGen pode se integrar com fluxos de trabalho de produção de vídeo existentes?
Sim, o HeyGen é projetado para integração perfeita em diversos fluxos de trabalho de produção, oferecendo uma rica biblioteca de mídia, modelos personalizáveis e redimensionamento de proporção de aspecto. Suas capacidades de integração de API facilitam ainda mais a criação eficiente de conteúdo e processos de edição de vídeo.
Quais são os recursos do HeyGen para saída e distribuição comercial?
HeyGen suporta a exportação de vídeos em várias proporções de aspecto, garantindo que o conteúdo seja otimizado para diferentes plataformas e pronto para fins comerciais. Os usuários podem facilmente baixar arquivos MP4 de alta qualidade diretamente da plataforma para distribuição imediata.