Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a desenvolvedores e líderes técnicos, mostrando como um gerador de vídeo AI pode simplificar a produção de conteúdo para documentação de integração de API. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando gravações de tela da interface de uma ferramenta online, complementadas por uma geração de narração clara e autoritária. Destaque como as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro permitem a criação rápida de protótipos para tutoriais técnicos internos.

