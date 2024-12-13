Imagine um vídeo informativo de 60 segundos explicando a importância das vacinações de rotina para adultos, criado como conteúdo de "criador de vídeos de informação sobre vacinas" para o público em geral. Esta peça de "campanhas de saúde pública" exige um estilo visual tranquilizador e profissional, apresentando um avatar de IA amigável falando diretamente com o espectador sobre uma música de fundo calmante, utilizando o recurso poderoso de avatares de IA da HeyGen para garantir uma entrega consistente e empática, visando desmistificar preocupações comuns e encorajar a saúde preventiva.

