Descubra como criar uma conta de serviço público de forma fácil com nosso tutorial de 1 minuto, projetado para proprietários de pequenas empresas e equipes administrativas. Este vídeo apresentará uma demonstração de interface moderna e limpa, aprimorada com uma narração profissional gerada usando a capacidade de geração de voz do HeyGen, guiando você pelos passos 'fáceis de usar' do nosso gerador de contas online.

Prompt de Exemplo 1
Desbloqueie todo o potencial da criação de documentos personalizados em nosso guia de 90 segundos, voltado para prestadores de serviços profissionais e usuários que exigem detalhes específicos. Através de um estilo visual detalhado, passo a passo, complementado por legendas instrutivas do HeyGen, aprenda a aproveitar modelos personalizáveis e exportar seus documentos gerados em formato PDF perfeito usando nosso editor online.
Prompt de Exemplo 2
Otimize seu fluxo de trabalho de documentos e alcance precisão incomparável com nosso tutorial abrangente de 2 minutos, adaptado para profissionais de finanças e departamentos de RH. Testemunhe a economia de tempo tangível enquanto nossos avatares de IA demonstram o uso eficaz, apoiados por uma narração confiante e tranquilizadora e mídia relevante da biblioteca de mídia do HeyGen, enfatizando a confiabilidade dos seus documentos gerados.
Prompt de Exemplo 3
Eleve a criação de documentos com este vídeo dinâmico de 45 segundos, perfeito para usuários experientes que buscam dicas de eficiência do nosso gerador de contas online. Apresentando gráficos sobrepostos dinâmicos e uma narração energética, este tutorial destaca técnicas avançadas e mostra como utilizar o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen para uma apresentação de documentos perfeita em todas as plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Tutoriais de Serviço Público

Crie tutoriais profissionais de contas de serviço público com nosso gerador fácil de usar, garantindo precisão e economizando seu tempo valioso.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Conta de Serviço Público
Escolha entre uma variedade de modelos de contas de serviço público pré-desenhados disponíveis em nossa biblioteca para começar a criar seu tutorial, aproveitando nosso recurso de 'Modelos e cenas' para inícios rápidos.
2
Step 2
Personalize os Detalhes da Conta
Utilize o editor online intuitivo para inserir todas as informações necessárias, como número da conta e detalhes de uso, tornando cada aspecto da sua conta de serviço público personalizável para seu exemplo.
3
Step 3
Gere Conteúdo Visual
Enriqueça seu tutorial com explicações envolventes e demonstrações visuais. Empregue 'avatares de IA' para apresentar o processo de criação de documentos com aparência autêntica, adicionando um toque profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Uma vez que seu tutorial esteja completo, 'baixe o documento' no formato desejado, com opções para várias proporções e exportações, pronto para distribuição ou fins de treinamento.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore a Eficácia do Treinamento em Serviços Públicos

Melhore o engajamento do usuário e a retenção de conhecimento em programas de treinamento de serviços públicos com conteúdo de vídeo interativo e dinâmico alimentado por IA.

Perguntas Frequentes

Quais considerações técnicas se aplicam às opções de exportação de vídeo do HeyGen?

O HeyGen oferece redimensionamento de proporção flexível e exportações para garantir que seus vídeos gerados por IA sejam otimizados para várias plataformas. Os usuários podem exportar seu conteúdo profissional com confiança e em alta qualidade, pronto para distribuição.

Como o HeyGen facilita a geração rápida de vídeos a partir de roteiros?

O HeyGen utiliza IA avançada para converter roteiros baseados em texto diretamente em conteúdo de vídeo envolvente, apresentando avatares de IA realistas e geração de narração perfeita. Essa capacidade poderosa reduz significativamente o tempo e o esforço de produção.

O HeyGen oferece controles de marca robustos para projetos de vídeo personalizados?

Absolutamente, o HeyGen capacita os usuários com controles de marca abrangentes, permitindo a integração de logotipos, cores personalizadas e elementos visuais personalizados em seus vídeos. Você também pode utilizar diversos modelos e cenas para personalizar ainda mais seus projetos de forma eficaz.

O HeyGen pode gerar automaticamente legendas e incorporar mídia diversa?

Sim, o HeyGen possui legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e o alcance. Além disso, a plataforma suporta uma rica biblioteca de mídia/estoque, permitindo que os usuários integrem facilmente vários ativos em suas criações de vídeo.

