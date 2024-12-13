Criador de Vídeos para Clientes de Serviços Públicos para Maior Engajamento

Transforme tópicos complexos em conteúdo de vídeo envolvente que constrói confiança e personaliza a experiência do cliente usando Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Crie um vídeo animado envolvente de 45 segundos para clientes residenciais de serviços públicos, focando em comportamentos simples de economia de energia. O estilo visual deve ser brilhante e amigável, com uma narração clara e tranquilizadora para educar os clientes de forma eficaz. Utilize a geração de narração do HeyGen para criar áudio profissional.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos destinado a clientes comerciais de serviços públicos, com o objetivo de aumentar as inscrições em programas para novas iniciativas de negócios. A abordagem visual deve ser moderna e profissional, com animações no estilo infográfico, complementadas por uma trilha sonora animada e informativa. Aproveite os Templates e cenas do HeyGen para agilizar a produção e melhorar o marketing de vídeo para serviços públicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos direcionado a clientes gerais de serviços públicos, explicando uma nova estrutura de cobrança complexa ou atualização de serviço. O estilo visual deve ser direto e fácil de seguir, apresentando um avatar de IA na tela que entrega informações em um tom calmo e autoritário. Isso pode ser facilmente alcançado usando os avatares de IA do HeyGen para uma apresentação consistente.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de 75 segundos voltado para potenciais novos clientes, apresentando depoimentos genuínos de clientes para aumentar a confiança e a lealdade dos clientes. Deve apresentar avatares de IA realistas ou imagens de arquivo de indivíduos compartilhando experiências positivas, apoiados por uma música de fundo comovente. Integre a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para produzir narrativas envolventes de forma eficiente.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos para Clientes de Serviços Públicos

Transforme informações complexas de serviços públicos em conteúdo de vídeo claro e envolvente para educar e engajar seus clientes de forma eficaz, construindo confiança e melhorando a comunicação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando sua mensagem. Insira seu texto e aproveite as capacidades de texto-para-vídeo da plataforma para transformar seu roteiro em uma narrativa visual envolvente.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Personalize sua mensagem escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA. Esses apresentadores digitais podem transmitir efetivamente as informações importantes do seu serviço público.
3
Step 3
Aplique Seus Elementos de Marca
Reforce a identidade da sua marca integrando o logotipo, as cores e outros ativos visuais do seu serviço público, garantindo que seus vídeos estejam consistentemente alinhados à marca e sejam reconhecíveis através dos controles de marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo final em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, depois exporte e compartilhe facilmente seu conteúdo envolvente com seus clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos de Serviços Públicos

.

Explique facilmente serviços públicos complexos, faturamento ou dicas de economia de energia com vídeos explicativos alimentados por IA para educar os clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como as empresas de serviços públicos podem aproveitar o HeyGen para criar vídeos envolventes para clientes?

O HeyGen capacita as empresas de serviços públicos a criar conteúdo de vídeo de alta qualidade e envolvente para o engajamento do cliente. Com a plataforma alimentada por IA do HeyGen, você pode produzir mensagens de marketing em vídeo personalizadas, vídeos educacionais e vídeos explicativos que realmente capturam a atenção dos clientes e simplificam tópicos complexos.

O que torna o HeyGen um criador de vídeos explicativos ideal alimentado por IA para empresas de serviços públicos?

O HeyGen é um criador de vídeos explicativos ideal alimentado por IA para serviços públicos porque simplifica a criação de vídeos educacionais sobre planos tarifários, comportamentos de economia de energia e serviços. Você pode usar as capacidades de texto-para-vídeo com avatares de IA e um gerador de voz de IA para contar histórias envolventes e educar os clientes de forma eficaz.

O HeyGen pode ajudar os provedores de serviços públicos a personalizar o marketing em vídeo para aumentar a confiança do cliente?

Sim, o HeyGen ajuda significativamente os provedores de serviços públicos a personalizar o marketing em vídeo para aumentar a confiança e a lealdade do cliente. Ao utilizar avatares de IA e controles de marca, você pode criar vídeos alinhados à marca que entregam mensagens personalizadas, promovendo relacionamentos mais fortes e aumentando as inscrições em programas.

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos alinhados à marca para empresas de serviços públicos?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos alinhados à marca para empresas de serviços públicos através de sua plataforma intuitiva, oferecendo templates profissionais e cenas e controles de marca robustos. Isso permite que as organizações de serviços públicos produzam de forma eficiente conteúdo de vídeo consistente e de alta qualidade para todas as iniciativas de vendas e marketing sem a necessidade de experiência extensa em edição de vídeo.

