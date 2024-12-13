Seu Gerador de Vídeos Educativos para Clientes de Serviços Públicos

Crie vídeos de treinamento envolventes para reduzir os custos de suporte ao cliente com texto intuitivo para vídeo a partir de roteiro.

Crie um vídeo de boas-vindas de 45 segundos para novos clientes de serviços públicos, explicando os benefícios do gerenciamento de contas online em um estilo visual amigável e claro. Utilize avatares de IA para apresentar informações-chave, acompanhados por uma narração calma e tranquilizadora, garantindo uma introdução moderna e envolvente aos nossos serviços, servindo como um gerador eficaz de vídeos educativos para clientes de serviços públicos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento profissional de 60 segundos voltado para representantes de atendimento ao cliente de serviços públicos, projetado para reduzir os custos de suporte ao cliente, delineando claramente as resoluções comuns de consultas de faturamento. O vídeo deve empregar um estilo visual profissional e envolvente com sobreposições de texto na tela, gerado a partir de um roteiro abrangente usando a funcionalidade de texto para vídeo, e incluir legendas precisas para acessibilidade e reforço das informações críticas dos vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 30 segundos para membros de comunidades diversas, demonstrando um guia rápido e passo a passo para pagar sua conta de serviços públicos online. O estilo visual deve ser brilhante e apresentar demonstrações diretas com suporte visual de biblioteca de mídia/estoque, complementado por uma narração clara e concisa, tornando o processo facilmente compreensível e aumentando a satisfação do usuário com nossos vídeos instrucionais.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma apresentação de 90 segundos com gerador de vídeo de IA para clientes de serviços públicos sobre a compreensão das mudanças sazonais de uso e dicas de economia de energia, visando aumentar a satisfação do usuário. Apresente este conteúdo com um estilo visual informativo e orientado por dados, usando gráficos simples e modelos e cenas pré-desenhados, entregues por uma voz calorosa e acessível para ajudar os consumidores a tomarem decisões informadas sobre seu consumo de energia e melhorar sua experiência geral.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Educativos para Clientes de Serviços Públicos

Crie facilmente vídeos educativos envolventes e informativos para sua empresa de serviços públicos, melhorando a satisfação e reduzindo as consultas de suporte.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Avatar de IA
Comece escrevendo seu conteúdo educativo, depois selecione entre uma variedade de avatares de IA para ser o apresentador envolvente para seus clientes de serviços públicos.
2
Step 2
Adicione Elementos de Branding e Visuais
Personalize seu vídeo com o logotipo da sua empresa de serviços públicos, cores da marca e outros visuais usando os controles de branding integrados para manter a consistência.
3
Step 3
Selecione Narrações e Opções Multilíngues
Gere narrações com som natural e adicione tradução multilíngue para tornar sua educação ao cliente acessível e clara para todos.
4
Step 4
Exporte Seus Vídeos Instrucionais Finalizados
Produza vídeos instrucionais de alta qualidade exportando-os em vários formatos de proporção, prontos para seu site, redes sociais ou portais de clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Informações Complexas de Serviços Públicos

Transforme conceitos complexos de serviços públicos em vídeos de IA facilmente digeríveis, melhorando a compreensão e reduzindo as consultas de suporte ao cliente.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para projetos criativos?

O HeyGen simplifica projetos de vídeo criativos ao permitir que os usuários aproveitem uma vasta biblioteca de modelos e avatares de IA realistas. Você pode facilmente gerar vídeos de IA a partir de um roteiro simples, utilizando a funcionalidade avançada de texto para vídeo para dar vida à sua visão criativa de forma eficiente.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para produção de vídeo profissional?

O HeyGen oferece recursos robustos para produção de vídeo profissional de IA, incluindo geração avançada de narração e controles abrangentes de branding. Essas capacidades garantem que seus vídeos gerados mantenham uma aparência profissional consistente e de alta qualidade.

O HeyGen pode ser usado para criar vídeos de treinamento e instrucionais eficazes?

Sim, o HeyGen é um gerador de vídeo de IA ideal para produzir vídeos de treinamento envolventes e vídeos instrucionais abrangentes. Sua plataforma intuitiva permite a criação rápida de conteúdo educacional claro, conciso e visualmente atraente.

Qual é a abordagem do HeyGen para criação de vídeo nativa de prompt?

A abordagem do HeyGen para criação de vídeo nativa de prompt permite que os usuários descrevam seu vídeo desejado usando prompts em linguagem natural. Esta funcionalidade de texto para vídeo de ponta transforma suas ideias em conteúdo de vídeo de IA dinâmico com notável facilidade e rapidez.

