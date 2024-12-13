Criador de Vídeo PUV Eleve Seus Vídeos de Marketing

Crie conteúdo de vídeo curto e envolvente para destacar sua proposta única de valor, impulsionado pelo recurso intuitivo de Texto para Vídeo.

Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como definir e apresentar sua Proposta Única de Valor (PUV) com clareza. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando música de fundo moderna e animada, enfatizando como o recurso de Texto para Vídeo do HeyGen simplifica esse processo para a criação eficaz de anúncios de alto desempenho.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um conteúdo de vídeo curto e envolvente de 15 segundos, projetado para profissionais de marketing de mídia social, oferecendo dicas rápidas sobre como criar conteúdo viral. O estilo visual deve ser moderno e vibrante, com efeitos sonoros energéticos e uma trilha pop animada, demonstrando o poder dos avatares de IA do HeyGen para transmitir mensagens com personalidade para vídeos envolventes nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo autêntico de 45 segundos de História de Sucesso do Cliente para gerentes de vendas e sucesso do cliente, ilustrando como um cliente utilizou com sucesso um produto ou serviço. O estilo visual deve ser acolhedor e encorajador, com narração clara e música de fundo suave, destacando o recurso de legendas do HeyGen para acessibilidade e amplo alcance.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma produção de vídeo digital polida de 60 segundos para agências de publicidade e empresas de e-commerce, demonstrando como criar rapidamente um anúncio persuasivo. O estilo visual deve ser de alta qualidade e impactante, com uma trilha sonora motivacional e narração nítida, aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para encontrar as imagens perfeitas para um anúncio de criador de vídeo PUV.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Fazer um Vídeo PUV

Crie conteúdo de vídeo curto e envolvente que destaque sua Proposta Única de Valor com nossa plataforma de vídeo de IA, projetada para marketing impactante.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro PUV
Comece colando seu roteiro que define claramente sua Proposta Única de Valor em nossa plataforma, permitindo que nossa IA gere o conteúdo inicial do vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo entre uma variedade diversificada de avatares de IA para apresentar sua mensagem, dando vida aos seus vídeos de marketing.
3
Step 3
Adicione Visuais Envolventes
Integre visuais atraentes de nossa extensa biblioteca de mídia ou faça upload dos seus próprios para ilustrar ainda mais sua PUV, criando uma produção de vídeo digital de alta qualidade.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Plataforma
Finalize seu conteúdo de vídeo curto exportando-o em várias proporções, garantindo que esteja otimizado e pronto para todas as suas plataformas-alvo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Crie depoimentos em vídeo envolventes que demonstrem vividamente o valor e os benefícios únicos de seus produtos por meio de experiências reais de clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen serve como um motor criativo para vídeos de marketing?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de marketing envolventes e vídeos de mídia social rapidamente. Com seu motor criativo intuitivo, você pode aproveitar avatares de IA e modelos profissionalmente projetados para produzir conteúdo de vídeo curto de alta qualidade que captura a atenção do público.

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo de IA eficaz?

O HeyGen se destaca como uma plataforma de vídeo de IA inovadora ao transformar roteiros em produções digitais profissionais de vídeo sem esforço. Esta ferramenta online utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de texto para vídeo, simplificando seu fluxo de trabalho criativo do conceito à história visual envolvente.

O HeyGen pode personalizar vídeos para refletir uma identidade de marca única?

Absolutamente, o HeyGen funciona como um poderoso criador de vídeo PUV, permitindo ampla personalização para destacar sua Proposta Única de Valor. Você pode aplicar controles de marca, integrar sua mídia e utilizar redimensionamento e exportação de proporção para garantir que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a estética da sua marca.

O HeyGen oferece recursos para acessibilidade e mídia rica?

Sim, o HeyGen suporta acessibilidade abrangente de vídeo com seu gerador de legendas de IA integrado para legendas automáticas. Além disso, uma robusta biblioteca de mídia e suporte de estoque estão disponíveis, oferecendo uma vasta seleção de ativos para enriquecer sua produção de vídeo digital.

