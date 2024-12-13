O HeyGen melhora significativamente a qualidade do vídeo por meio de suas opções abrangentes de multimídia e exportação. Você pode gerar narrações profissionais de IA e adicionar áudio sincronizado, música de fundo e efeitos sonoros aos seus vídeos. Para distribuição, o HeyGen suporta exportação confiável em MP4, garantindo que seu conteúdo de alta qualidade esteja pronto para qualquer plataforma.