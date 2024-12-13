Gerador de vídeos de suporte ao usuário para aumentar a satisfação do cliente

Crie vídeos instrucionais envolventes com facilidade usando avatares de IA para melhorar o suporte ao cliente e reduzir consultas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um tutorial técnico de 90 segundos para usuários existentes solucionarem um erro comum de software, apresentando um estilo visual profissional focado em elementos de interface e uma entrega de áudio autoritária e calma. Incorpore legendas para destacar as principais etapas de diagnóstico, fornecendo documentação em vídeo abrangente sobre como resolver o problema.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um anúncio vibrante de atualização de produto de 45 segundos para todos os usuários atuais, destacando um novo recurso com um estilo visual dinâmico e uma narração energética e entusiástica. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para melhorar visualmente os vídeos gerados por IA, garantindo que a nova funcionalidade do gerador de vídeos por IA seja apresentada de forma envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um guia detalhado de 2 minutos para desenvolvedores sobre a integração do nosso produto via API, apresentando um estilo visual minimalista com exemplos de código claros e um estilo de áudio informativo e preciso. Um avatar de IA deve explicar integrações complexas de API passo a passo, criado de forma eficiente com a capacidade de avatares de IA do HeyGen, servindo como um Agente de Vídeo de IA eficaz para assistência técnica.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Suporte ao Usuário

Produza rapidamente vídeos de suporte claros e impulsionados por IA para ajudar seus usuários, melhorar o autoatendimento e reduzir o volume de tickets.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de suporte. Nossa plataforma de IA usa capacidades de texto para vídeo para transformar seu texto em um vídeo dinâmico, garantindo comunicação clara.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Voz de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA e vozes de IA com som natural para narrar seu conteúdo de suporte. Você pode até criar um Avatar de IA personalizado para consistência de marca.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu vídeo com gravações de tela, imagens ou mídia de estoque para demonstrar soluções visualmente. Integre o logotipo e as cores da sua marca para um visual coeso.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo instrucional e exporte em MP4 para fácil integração em sua base de conhecimento, CRM ou portais de suporte. Compartilhe um link direto para acesso instantâneo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Transforme tópicos intrincados em vídeos de suporte gerados por IA fáceis de entender, tornando informações complexas acessíveis para todos os usuários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA com avatares?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA aproveitando sua avançada plataforma de IA generativa. Você pode transformar texto em vídeo a partir de um roteiro usando avatares de IA realistas, agilizando significativamente seu processo de produção de conteúdo. Essa funcionalidade poderosa permite a criação eficiente de vídeos de alta qualidade gerados por IA.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para personalização de vídeos?

O HeyGen oferece amplas capacidades técnicas para personalização de vídeos, permitindo que você mantenha uma forte consistência de marca. Você pode utilizar controles de branding para logotipos e cores, criar avatares de IA personalizados e ajustar o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas. Além disso, o HeyGen oferece recursos avançados de edição de vídeo por IA, como legendas, filtros e efeitos para melhorar seus visuais.

O HeyGen pode integrar-se com sistemas de suporte existentes para vídeos de suporte ao usuário?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um gerador eficaz de vídeos de suporte ao usuário que se integra perfeitamente aos seus sistemas existentes. Ele oferece integrações robustas de API, incluindo conexões específicas para plataformas como Zendesk e Intercom. Isso permite que você gere facilmente vídeos de suporte e construa uma base de conhecimento em vídeo hospedada abrangente.

Como o HeyGen pode melhorar a qualidade do vídeo com suas opções de multimídia e exportação?

O HeyGen melhora significativamente a qualidade do vídeo por meio de suas opções abrangentes de multimídia e exportação. Você pode gerar narrações profissionais de IA e adicionar áudio sincronizado, música de fundo e efeitos sonoros aos seus vídeos. Para distribuição, o HeyGen suporta exportação confiável em MP4, garantindo que seu conteúdo de alta qualidade esteja pronto para qualquer plataforma.

