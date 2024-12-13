Criador de Vídeos de História de Usuário para Narrativas Visuais Instantâneas

Crie histórias de usuário cativantes em minutos com avatares de IA que dão vida às suas narrativas, envolvendo seu público como nunca antes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um conteúdo dinâmico de 30 segundos para redes sociais voltado para aspirantes a criadores de conteúdo, com cortes rápidos, música de fundo moderna e visuais vibrantes. Este vídeo demonstrará como os usuários podem transformar facilmente um roteiro simples em narrativas visuais envolventes usando o recurso de texto para vídeo da HeyGen, projetado para ajudar os criadores a se destacarem.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos para educadores e profissionais de e-learning, explicando um conceito científico complexo. O estilo visual deve ser limpo e informativo, incorporando gráficos animados e uma voz calma e autoritária para guiar os espectadores em cada etapa, aproveitando os diversos modelos e cenas da HeyGen para estruturar a experiência de aprendizado de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um anúncio de vídeo de IA atraente de 15 segundos para organizadores de eventos promovendo uma cúpula virtual que se aproxima. Empregue um estilo visual ousado e impactante com música de fundo empolgante e sobreposições de texto concisas e chamativas, utilizando a geração de narração da HeyGen para entregar um poderoso chamado à ação que capture o interesse do público para este vídeo de marketing.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de História de Usuário

Transforme suas histórias de usuário em vídeos envolventes com nosso criador de vídeos de IA, simplificando a criação do roteiro à tela.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de História de Usuário
Inicie a criação do seu vídeo colando seu roteiro de história de usuário diretamente na plataforma, aproveitando nossa capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Visuais
Enriqueça sua narrativa escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar seus personagens e transmitir emoções de forma eficaz.
3
Step 3
Gere Narrações Realistas
Dê vida ao seu roteiro de história de usuário com nosso recurso avançado de geração de narração, produzindo uma narração com som natural sem esforço.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de história de usuário envolvente usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, preparando-o para várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Motivacional Inspirador

.

Crie vídeos de IA poderosos que transmitam narrativas de usuários inspiradoras, motivando e conectando-se profundamente com seus espectadores.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos criativos para os usuários?

A HeyGen capacita criadores de conteúdo a produzir histórias visuais envolventes sem esforço. Nosso criador de vídeos de IA oferece modelos inteligentes e avatares de IA, simplificando todo o processo de criação de vídeos, do roteiro aos vídeos completos, aprimorando seu fluxo de trabalho criativo.

Posso criar histórias visuais dinâmicas com avatares de IA usando a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você crie vídeos dinâmicos e envolventes aproveitando nossa seleção diversificada de avatares de IA. Esses modelos de IA dão vida às suas histórias visuais, oferecendo uma experiência de narrativa poderosa e única para criadores de conteúdo.

Que tipos de vídeos de marketing posso produzir usando a HeyGen?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo de IA ideal para gerar uma ampla gama de vídeos de marketing e conteúdo envolvente para redes sociais. Você pode criar rapidamente vídeos explicativos de alta qualidade, anúncios de IA e outros conteúdos promocionais para cativar seu público e aumentar o engajamento.

A HeyGen oferece ferramentas para controle criativo aprimorado na produção de vídeos?

O Editor de Vídeos de IA da HeyGen oferece uma interface amigável que coloca você no controle criativo completo da criação de seus vídeos. Você pode facilmente personalizar cenas, adicionar narrações e refinar suas histórias visuais para corresponder à sua visão exata, garantindo métodos de narrativa diversificados ao seu alcance.

