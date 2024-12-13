Gerador de Vídeos de Histórias de Usuário: Crie Vídeos Cativantes Instantaneamente

Simplifique a criação de vídeos e transforme suas histórias de usuário em conteúdo cativante usando avatares de IA para apresentações realistas.

453/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo de produto de 90 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, demonstrando como configurar uma loja virtual. Este vídeo precisa de um estilo visual passo a passo com instruções claras em texto na tela e uma narração animada e encorajadora. Utilize a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para gerar rapidamente o conteúdo inicial do vídeo, depois adicione visuais envolventes para guiar o usuário pelo processo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento interno de 45 segundos para novos agentes de suporte ao cliente, detalhando uma atualização recente de software. O vídeo deve adotar um estilo visual direto e conciso, usando destaques e efeitos de chamada nos elementos relevantes da interface, acompanhado por uma explicação falada amigável, mas autoritária. Empregue os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente o módulo, garantindo a rápida disseminação de informações críticas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de apresentação de projeto de 2 minutos para profissionais criativos, transformando maquetes de design estáticas em uma apresentação dinâmica de um aplicativo web. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e inspirador, apresentando transições suaves entre imagens, música de fundo sutil e uma narração envolvente. Maximize o impacto usando o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar o vídeo para várias plataformas profissionais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Histórias de Usuário

Crie vídeos de histórias de usuário envolventes com IA, transformando texto em narrativas visuais atraentes para marketing e explicações de produtos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de História
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de história de usuário. Nosso gerador de texto para vídeo transforma sua narrativa em uma base de vídeo, garantindo que sua mensagem seja clara e concisa.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Dê vida à sua história de usuário escolhendo um avatar de IA que melhor represente seu usuário-alvo. Isso ajuda a criar vídeos relacionáveis e sem rosto para seu público.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Enriqueça seu vídeo com geração de narração com som natural para seu roteiro e adicione legendas para melhorar a acessibilidade e o engajamento de todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte Sua História de Usuário
Otimize seu vídeo para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção. Aplique quaisquer controles finais de marca, depois exporte sua história de usuário envolvente para compartilhamento em mídias sociais ou apresentações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produzir Histórias de Usuário para Mídias Sociais

.

Crie rapidamente vídeos curtos e envolventes de histórias de usuário para plataformas sociais, aumentando a interação do público e a conscientização da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos usando IA?

A HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu roteiro de texto em um vídeo profissional sem esforço. Você pode usar nosso "gerador de texto para vídeo" para "criar um clipe de vídeo" rapidamente, tornando desnecessárias ferramentas complexas de "edição de vídeo" para produções básicas.

Posso personalizar avatares de IA e gerar narrações realistas com a HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você escolha entre uma seleção diversificada de "avatares de IA" para representar sua marca ou criar "vídeos sem rosto" atraentes. Nossa plataforma também oferece robustas capacidades de "geração de narração", garantindo uma narração com som natural para seu conteúdo.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar meu conteúdo de vídeo?

A HeyGen fornece recursos abrangentes como "legendas automáticas" e uma rica biblioteca de mídia para adicionar "música de fundo" e ativos de estoque. Você também pode começar com "modelos profissionais" para criar "vídeos de marketing envolventes" de forma eficiente.

Como a HeyGen pode ajudar na criação de vários tipos de vídeos para diferentes plataformas?

A HeyGen é versátil, permitindo que você produza "explicativos de produtos", "vídeos de histórias de usuário" e "vídeos longos" adaptados para "mídias sociais" ou outras plataformas. A plataforma suporta várias proporções e controles de marca para garantir que seu conteúdo pareça profissional em qualquer lugar.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo