Criador de Vídeos de Integração de Usuários: Aumente o Engajamento e a Retenção

Crie vídeos profissionais de integração de clientes ou funcionários instantaneamente usando narrações avançadas de IA para orientação clara e consistente.

Crie um tutorial vibrante de 45 segundos para o criador de vídeos de integração de usuários, voltado para novos clientes, demonstrando recursos principais com um estilo visual convidativo e um tom claro e amigável, impulsionado pela geração de narração da HeyGen para garantir uma experiência inicial perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos destacando um novo recurso de software, direcionado a gerentes de produto e equipes de marketing, usando visuais modernos e elegantes e uma trilha sonora energética, aproveitando os extensos modelos e cenas da HeyGen para desenvolvimento rápido.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um guia abrangente de 60 segundos para integração de funcionários para equipes internas, apresentando uma estética profissional, mas acessível, com um avatar de IA envolvente para transmitir informações de forma eficaz, destacando o poder dos avatares de IA da HeyGen para uma mensagem de marca consistente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 40 segundos para usuários de produtos SaaS, adotando um estilo visual limpo e instrutivo com etapas precisas e fáceis de seguir, aprimorado pelas legendas automáticas da HeyGen para garantir acessibilidade e clareza em processos complexos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Integração de Usuários

Simplifique sua integração de usuários com vídeos envolventes impulsionados por IA. Crie guias profissionais e personalizados sem esforço para receber e educar novos usuários.

1
Step 1
Crie a Base do Seu Vídeo
Inicie seu projeto escolhendo entre a diversa gama de modelos e cenas da HeyGen, proporcionando uma maneira rápida e eficiente de estruturar seu vídeo de integração.
2
Step 2
Personalize Elementos Visuais
Personalize seu vídeo selecionando um avatar de IA envolvente para apresentar seu conteúdo, adicionando um toque humano sem precisar de uma câmera.
3
Step 3
Gere Áudio e Texto Envolventes
Aumente a clareza e o engajamento com a geração de narração profissional, selecionando entre uma variedade de vozes de IA com som natural para narrar seu guia.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo de integração utilizando o redimensionamento de proporção para se ajustar perfeitamente a várias plataformas. Em seguida, exporte facilmente seu vídeo polido e de alta qualidade para distribuição perfeita aos seus novos usuários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Explicações de Produtos

Desmistifique recursos e processos complexos de produtos usando vídeos claros e concisos gerados por IA, melhorando a compreensão e adoção do usuário.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de usuários envolventes?

A HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de integração de usuários, oferecendo uma ampla gama de modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA. Isso permite que você crie vídeos de integração que são visualmente atraentes e altamente eficazes, ajudando novos usuários a entender rapidamente seu produto.

A HeyGen pode automatizar todo o processo de criação de vídeos para a integração de novos usuários?

Sim, a HeyGen utiliza automação impulsionada por IA para simplificar a criação de vídeos. Com recursos como texto para vídeo a partir de roteiro e narrações de IA, você pode gerar vídeos de integração profissionais rapidamente, minimizando o esforço manual e maximizando a eficiência.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para a marcação dos meus vídeos de integração?

A HeyGen oferece extensos controles de marca, incluindo a capacidade de carregar seu logotipo e usar cores personalizadas. Isso garante que cada vídeo de integração de clientes e material de integração de funcionários que você criar mantenha uma identidade de marca consistente e profissional.

Além dos vídeos básicos de integração de usuários, que outros tipos de conteúdo de treinamento a HeyGen pode produzir?

A HeyGen serve como um software versátil de vídeos explicativos, permitindo a criação de vários vídeos de treinamento, vídeos tutoriais e comunicações internas. Suas robustas ferramentas de criação de vídeo suportam uma ampla gama de necessidades de conteúdo educacional e instrucional.

